Buscan recursos para solventar necesidades

MEXICALI, Baja California(GH)

El techo presupuestal del año 2017 para la Secretaría de Salud, fue insuficiente, por lo que han recurrido a la solicitud de un rescate financiero que asciende a la cantidad de 400 millones de pesos, en instancias estatales y federales.



Este dinero estará destinado principalmente para atender el desabasto de medicamento y de insumos en los Centros de Salud y nosocomios del estado, ya que el Hospital General enfrenta un desabasto del 50%.



El recurso aprobado para la Secretaría de Salud fue de 3 mil 700 millones de pesos, pero de antemano sabían que alcanzaría hasta el mes de octubre, mencionó el titular de la dependencia.



“En el año 2017 fueron 3 mil 700 millones de pesos, pero varía la cantidad, ya que cuando no alcanza, se pide el rescate financiero”, declaró el secretario Guillermo Trejo Dozal.



El experto en salud pública, explicó que el panorama para el 2018 es nada alentador, ya que parece que van aumentar en muy poco el recurso destinado a la salud desde el Gobierno Federal.



“A nivel nacional a la salud no le van a meter ningún incremento, el año pasado hubo un recorte y este año se trabaja con el mismo presupuesto desde hace tres o cuatro años es así”, informó Trejo.



Para poder abatir el déficit monetario, la Secretaría implemento medidas de reingeniería en la nómina, Trejo precisó que han concluido contratos con el personal administrativo, pero tratando de incrementar el sector operativo conformado por médicos y enfermeras.



Durante la gestión de Trejo, han dado de baja a 780 empleados de la plantilla administrativa, ya que recibió la dependencia con 8 mil 013 empleados, actualmente hay 7 mil 233.



Agregó que para poder enfrentar los restos económicos tienen que buscar que la sociedad y el estado participen más en el presupuesto, por lo que ya está la solicitud de presupuesto, pero no depende de él.



“U obtenemos recursos extraordinarios, de la federación, del estado o la misma la sociedad, o nosotros buscamos los ahorros, para noviembre y diciembre buscamos recursos extraordinarios”, declaró.



Para lograr esto mencionó que se estableció un Patronato Estatal para Salud en Baja California, conformado en su mayoría por agroindustriales, sobre todo de la zona de San Quintín.



Finalmente dijo que la aportación solidaria estatal, tiene normas muy claras para lo que se utiliza y no va destinado a medicamentos, sino para la infraestructura con el fin de que se acrediten las unidades.