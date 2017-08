4 de cada 5 ciudadanos reprueban las decisiones del gobierno federal

MEXICALI, Baja California(GH)

México atraviesa por una política federal donde el gobierno no escucha a la sociedad, con una presidencia débil y donde 4 de cada 5 ciudadanos reprueban las acciones de la Federación, dijo Juan Carlos Romero Hicks.



El senador por Guanajuato detalló que para la elección presidencial del 2018, el perfil del próximo mandatario federal debe ser honesto y con capacidad de construir acuerdos.



Afirmó que buscará dejar la senaduría para contender por la candidatura a Presidente de la República y afirmó estar a favor de las alianzas políticas, incluso con partidos contrarios como el PRD.



“Primero una alianza con la sociedad y si hay partidos con coincidencia, la vamos a sumar”, dijo.



El ex gobernador de Guanajuato y ex rector de la máxima casa de estudios de dicha entidad, dijo que seguir votando por el PAN, es decisión de los Bajacalifornianos que han mantenido al partido durante 28 años frente al Estado.