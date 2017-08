Tiene 'candados' legítima defensa

MEXICALI, Baja California(GH)

La legítima defensa en Baja California está claramente establecida para casos específicos, por lo que no debe interpretarse como un permiso para matar.



Además, ampliar las circunstancias para aplicar la legítima defensa es combatir la violencia con violencia y no es la solución para combatir los índices delictivos, coinciden en señalar empresarios, abogados, autoridades estatales y municipales.



Además señalan que el riesgo de poseer armas de fuego entre los ciudadanos, los potenciales de accidentes y la posibilidad de surgir un mercado negro de armas.



Las soluciones en las que coincidieron fueron la prevención y mayores recursos para equipamiento de los cuerpos policíacos.



Cabe recordar que los diputados de la 22 Legislatura presentaron dos iniciativas de reforma para ampliar el espectro de la legítima defensa.



Sin licencia para matar



Aunque la legítima defensa es un derecho constitucional que tienen todos los mexicanos, ésta no constituye un permiso para matar, y sólo procede en circunstancias específicas, explicó el abogado Fernando Rosales.



Poseer armas para proteger la seguridad y legítima defensa en el domicilio de los ciudadanos, es un derecho que se establece en el Artículo 10 de la Constitución Política Mexicana.



Las armas que, previo registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional, se pueden tener en los hogares son las de calibre 22 y 25.



Aunque privar de la vida a alguien es un delito, existen excluyentes en el Código Penal, explicó el abogado y profesor de Procedimientos Penales, Fernando Rosales.



“En el Artículo 23 del Código Penal se establece la legítima defensa. Es la acción legal que ocurre cuando un ciudadano comete un acto en que con su acción pierde la vida otro ciudadano”, definió.



La legítima defensa aplica cuando se repele una agresión real, inminente y con ánimo de causar daño a la persona o bienes que el ofendido o su familia poseen.



“Tiene que haber una agresión real, inherente, en derecho y que ponga en peligro la vida, el patrimonio o la familia. Bajo ese orden, existe la presunción legal de defenderlo”, detalló.



Esta legítima defensa no es una autorización para que todos se armen y agredan al menor indicio de un delito, señaló el especialista.



“Si alguien se mete a tu casa, a tu cerco, y tú lo ves y apenas está en el cerco adentro y le disparas, eso no es legítima defensa y tampoco es presunción de legítima defensa.



“Hay que tener cuidado en que sea en los casos que comenté, primeramente de repeler una agresión cuando se va a perder la vida o algo”, especificó.



Por otra parte, la figura de ausencia de conducta protege a quienes realizan actos más allá de los deseados al momento de defenderse.



“Si disparo al agresor a los pies pero por no saber manejar armas lo hiero en el corazón, y muere, ese es un ejemplo de ausencia de conducta; la intención no era privarlo de la vida”, detalló el abogado.



Los actos cometidos fuera del momento y del lugar en que se estaba en riesgo tampoco pueden calificarse como defensa propia, por lo que las revanchas no son consideradas legales.



Cuando ocurre un caso en el que se priva de la vida a un agresor en presunta legítima defensa, el Ministerio Público tiene hasta 48 horas para definir si ésta procede o no.



En caso de no haber acreditado el acto, se tiene una nueva oportunidad de demostrarlo durante juicio penal, informó el abogado.



LO DICE LA LEY



Excluyente de delito



Legítima defensa:



Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.



Artículo 23 del Código Penal del Estado.



Rechazan ampliar legítima defensa



Un rechazo a la ampliación de la legítima defensa fue emitida por el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez, al argumentar que es suficiente espectro el que actualmente se tiene en la Constitución.



“A mi juicio, como está es más que suficiente y ampliando la legítima defensa no creo que vayamos a contrarrestar la violencia en Mexicali, tenemos violencia generado por la convivencia social.



“Pensar que las personas puedan estar armadas y poder repeler una agresión y medida o calificada por quién, eso es un tema complicado, apelo a los diputados al ser responsables en el punto”, puntualizó.



El Alcalde reiteró que es Seguridad Pública los responsables de mantener la seguridad, con más patrullas, más policías y mejor equipados.



En contra comité ciudadano



En contra de ampliar el espectro de la legítima defensa fue la postura de José Alejandro Vázquez Valadez, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali.



“Voy en contra, se requiere ampliar el catálogo del Código Penal, como el robo a casa habitación que ya no es grave.



“Por ejemplo, la otra vez hubo un robo de un millón de pesos con un agresor con arma de utilería y el juez lo suelta porque no es un arma de riesgo para la ciudadanía, pero hubo un robo de un millón de pesos.



“Hay que ser más duros y más severos con las leyes, que se amplíe la legítima defensa no debe ser, no es posible poner armas en manos que no están capacitados para usar un arma de fuego, eso es preocupante”, precisó.

Yerson Martínez