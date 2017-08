Opinan sobre defensa propia

MEXICALI, Baja California(GH)

La propuesta del Congreso del Estado para ampliar la manera de la actuación en caso de legítima defensa, ha provocado opiniones diversas.“No es positivo combatir violencia con violencia y sí el reforzar los esquemas de trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal”, dijo Rodrigo Llantada Ávila.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) enfatizó que es necesario reforzar los valores en la casa, escuela y familia.Porque es difícil ampliar la legítima defensa porque no hay un programa que permita estar armado, falta capacitación en el uso de armas.“Hay que entender que en la legítima defensa se puede abusar de los criterios”, dijo.Rodrigo Llantada, presidente de Coparmex.El ampliar la legítima defensa debe tener un análisis previo de las repercusiones legales que podría tener, porque muchos de los robos son con arma de fuego y uso indebido de ella, informó Fernando Ramírez.El subprocurador de Justicia en Mexicali detalló que con la reforma, cómo se garantizaría que las armas de la ciudadanía no se utilizarían para un fin indebido.“Se debe de tener más recurso para que las autoridades apliquen acciones preventivas”, puntualizó.Fernando Ramírez, subprocurador de Justicia.La ampliación de la legítima defensa requiere analizar y socializar la propuesta y si generaría un ordenamiento social, señaló Salvador Maese Barraza.El presidente de Index Mexicali afirmó que hacen falta valores en la sociedad.“En las escuelas no se ve el tema de valores tan seguido y en los centros de trabajo se ha dejado de hacer”, señaló.Salvador Maese Barraza, presidente de Index.“No creo en lo personal que armando a la sociedad es como se van a evitar ese tipo de acciones, porque podemos caer en excesos”, afirmó Juan Ramón López Naranjo.El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) explicó que los empresarios como cualquier otro ser humano, se enfrentan a cambios de ánimo y el temperamento puede influir al tener un arma en el cajón de la oficina.“Alguien puede tocar puerta y era otra cosa y le dispara y caen en otros problemas”, ejemplificó.La ampliación de la legítima defensa se debe de analizar a fondo.Juan Ramón López Naranjo, presidente de Canaco.El sector industrial se pronunció a favor de ampliar la legítima defensa al argumentar que ya los delincuentes están armados y atacando al comercio y a la industria, dijo Juan Ignacio Gallego Topete.El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) dijo que las armas ya se encuentran en los delincuentes.“No es ponerse a asesinar gente, es por si alguien se encuentra en un evento con riesgo de la vida, poder defenderse…”.“Si con eso se puede disminuir el índice delictivo, es una medida positiva pero primero hay que hacer muchos análisis”, dijo.Juan Ignacio Gallego, presidente de Canacintra.Para combatir los índices delictivos se requiere voluntad de agarrar a los malos, dijo Federico Díaz Gallego.El presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial afirmó que la ciudad de Mexicali se encuentra en situación crítica y requiere recuperar el control.“Falta más equipamiento, que regrese Osorio Chong –Secretario de Gobernación- y cumpla lo que prometió…”.“En cuanto a la ampliación de la legítima defensa, no soy diputado, ni abogado y no me quiero meter en esos temas, no lo he analizado y no estoy preparado para hablar del tema”, dijo.Federico Díaz Gallego, presidente del CCE Mexicali.Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosLos habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.