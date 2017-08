Está San Felipe en agonía, dicen los pescadores

MEXICALI, Baja California(GH)

“San Felipe está en su total agonía, si le quitan la pesca, sería un colapso total al puerto”, expresó Sunshine Antonio Rodríguez Peña.



El presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de San Felipe precisó que desde hace cinco meses, la Federación no ha pagado la pesca de curvina golfina.



Además que en agosto vence el plazo de pago por compensación ante la veda de pesca, pero se junta con la prohibición de uso de redes agalleras.



“Si en septiembre las artes de pesca no funcionan, no se va a respetar la decisión de ningún Presidente y vamos a volver al mar”, sentenció.



Cabe destacar que el pago de compensación lleva retraso, ya que el pasado 23 de julio se pagó la de junio.



Ante lo antes mencionado, los pescadores optaron por presentar una demanda de amparo contra la prohibición del uso de redes agalleras.



La demanda con folio 359/2017 fue aceptada por un juez federal, interpuesta desde el 17 de julio y publicada la aceptación el pasado 8 de agosto.



Aunque fue aceptada, no se giró suspensión provisional de la medida, y la primera audiencia está programada para el mes de septiembre.



“No sé si el Gobierno busca una ruptura y un levantamiento”, dijo Rodríguez Peña.



Los pescadores preparan opciones como la acuacultura y existen 3 mil 200 hectáreas en condiciones para dichos proyectos.



Finalmente reclamó al propietario de la mina y al actor Leonardo Di Caprio que si están tan interesados en salvar al puerto, acudan a gestionar recursos para que los pescadores no mueran de hambre.