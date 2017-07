Organiza colecta Brigada del Sol para comprar equipo

Una colecta para la compra de equipo vital en las maniobras de rescate que realiza el grupo Brigada del Sol se realiza esta noche en el estacionamiento de un supermercado en bulevar Anáhuac.Desde las 19:00 horas, elementos de Brigada del Sol, así como motociclistas y cherokeeros comenzaron a reunirse en el estacionamiento del supermercado Soriana, en el cruce de los bulevares Anáhuac y Lázaro Cárdenas.Fernando Hage Rivera, director en jefe del grupo de rescate Brigada del Sol, dijo que gracias a la iniciativa de estos grupos, se dio la posibilidad de brindar apoyo para organizar una colecta para la adquisición de equipo para el grupo de rescate.Lo que más apremia al grupo son desfribiladores automáticos para tenerlos en las ambulancias y las unidades de rescate que salen en primera respuesta a accidentes.Son necesarios porque de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana de Salud, cada ambulancia debe contar con un desfribilador automatizado.Los que tenía Brigada del Sol ya estaban caducados y por eso no se podía continuar con la certificación de las ambulancias.Por eso es que las ambulancias no salían a operar, para no caer en la ilegalidad.Este equipo sirve para cuando una persona entra en paro cardiaco y su actividad cardiaca es nula, dar descargas eléctricas.Si la persona no revive, se da masaje al corazón y posteriormente se vuelve a utilizar el aparato.Comentó que cada desfribilador tiene un costo aproximado de 1 mil 500 dólares.La idea es reunir una cantidad que les permita comprar los cinco equipos que le hacen falta, añadió.Invitó a la ciudadanía a apoyar este causa, añadiendo que estarán en este lugar hasta altas horas de la noche.En el lugar hay música en vivo y está la presencia de agentes de la Policía Municipal para resguardar a los asistentes.