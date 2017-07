Hace INE proyecciones económicas

MEXICALI, Baja California(GH)

A 2 meses del inicio del proceso electoral federal, ya se están haciendo las proyecciones económicas a utilizar aunque todavía no se tienen definidas cifras, expuso María Luisa Flores Huerta.



La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California comentó que el próximo 8 de septiembre, el Consejo General declarará el inicio del proceso electoral federal.



Posteriormente, para el mes de octubre se hará la instalación del Consejo electoral local en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva.



A un par de meses de iniciar estos trabajos, indicó que están proyectando los recursos económicos que se necesitarán, determinando los programas y gastos a realizar, pero que todavía no están definidos en un 100%.



Lo anterior, porque esto pertenece al presupuesto del 2018, explicó.



No obstante, ya se ha informado a Oficinas Centrales lo que se necesitará en términos de insumos para poder instrumentar el proceso.



Más detalles en la edición impresa