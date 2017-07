Generan dictámenes para leyes y reformas secundarias del SEA

MEXICALI, Baja California(GH)

Por unanimidad se generaron los dictámenes para crear las leyes y reformas secundarias para la operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que serán presentadas a votación de los diputados en el pleno para el próximo martes.



En la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales se aprobó la creación del dictamen con proyecto de decreto para que se expida la Ley del SEA.



Así como los decretos para expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa y reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado.



El plazo para ser votados por la Cámara de Diputados vence el 18 de julio, fecha de sesión donde anunciaron legisladores y ciudadanos integrantes de las mesas redactoras que presentarán reservas adicionales en lo particular.



LO APROBADO



Entre los principales puntos que integran los dictámenes generados, que cinco de los quince integrantes del Comité de Participación Ciudadano no percibirán sueldo, todos estarán obligados a presentar la declaración 3 de 3.



Habrá equidad de género en la integración, deberán presentar experiencia, sin sentencias de cárcel, mayores de 35 años de edad, y no haber sido candidato, funcionario o servidor público en los tres últimos años.



Se creará el Tribunal de Justicia Administrativa, que tendrá facultades vinculatorias y sancionará a la omisión de falta por particulares.



El Tribunal tendrá las salas de responsabilidad administrativa y de combate a la corrupción instalada en Mexicali.



El magistrado tendrá funciones por un periodo de seis años con posibilidad de ser renovado por otro segundo periodo, y deberá de mostrar por lo menos 5 años de experiencia penal y administrativa para el cargo.



Todas las designaciones de ciudadanos, del Comité de Participación, Fiscal, Magistrado, entre otros, se definirán en un periodo máximo de 90 días posterior a la publicación de las leyes.



El diputado presidente de la comisión, Andrés de la Rosa Anaya, detalló que a finales de años se analizarán los recursos que necesitará la aplicación del sistema y podría entrar en vigor para diciembre del año.



La Dirección de Control Interno por mandato federal se convertirá en Secretaría con las adecuaciones, responsabilidades, recursos financieros y humanos que implique.