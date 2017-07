Afecta burocracia a joven estudiante

MEXICALI, Baja California(GH)

El Centro de Estudios Tecnológico Industria y de Servicios (Cetis) No. 18 le ha impedido inscribirse como nuevo ingreso a la joven Angélica de 14 años de edad, toda vez que el plantel le solicita un comprobante de que vive bajo la tutela de la persona con quien vive desde los 3 años.



Angélica y su hermana Erika tienen más de 11 años viviendo bajo el cuidado de la Señora Victoria Villegas Chávez quien se hizo cargo de las menores, toda vez que su madre no pudo hacerlo.



Para Angélica, la Señora Victoria es su mamá, porque desde los 3 años forma parte de su vida y es quien las ha sacado adelante durante todo este tiempo.



Doña Victoria explicó que en ningún nivel educativo había tenido problemas para inscribirlas, incluso la hermana mayor, Erika de 17 años, estudia en el Cbtis 140 donde no tuvo ningún inconveniente al momento de la inscripción.



Según las afectadas, el plantel exige que presenten un documento donde presenten oficialmente que la menor está bajo la custodia de Victoria, sin embargo el proceso puede durar como mínimo un año.



“Ya están todos los papeles adentro, ya pagué y todo, ya nomás era para archivarlo yo creo en la escuela para que quede bien”, declaró la señora Villegas Chávez.



La madre de las jóvenes falleció hace poco más de 2 años, por lo tanto su hermano mayor es quien tuvo que concederle a Victoria los derechos del cuidado de las menores.



Por lo que el DIF emitió una carta poder donde acepta que la señora sea la tutora oficial de las jóvenes. Documento que por segunda ocasión, el plantel rechazó.



“Vine a la escuela y me volvieron a decir que no, yo me enojé mucho… y me dijeron: esta carta no le sirve, esta carta nada más es una presentación, queremos la carta custodia”.



“Si no entrega la carta custodia, no queda ya”, detalló la Villegas Chávez, quien indignada por los trámites pide una pronta solución, toda vez que el tiempo avanza y se acerca el periodo de inicio de clases.



Por su parte, Angélica expresó que para ella es muy importante lograr entrar a la preparatoria con tal de seguir con sus metas profesionales.



“Me gustaría estudiar la preparatoria porque quiero estudiar la carrera que yo quiero, enfermería”.



“La verdad no deberían de negar por ningún papel para poderte inscribir, si muchos muchachos tienen las ganas de poder estudiar ¿por qué lo niegan?”, declaró la menor.



NO DEBEN PEDIR MÁS DOCUMENTOS: DIF



Consuelo Luna Pineda, Procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia del Sistema DIF Estatal, explicó que para la inscripción de los menores sólo deben acreditar la adopción o que son tutores legales de los mismos.



“Presentando el acta de nacimiento o la copia certificada y no debe la institución educativa requerirle de algún otro documento”, señaló la servidora.



En caso de menores de edad que hayan estado en el DIF por una medida de protección y que esta situación la estén presentando los familiares con quienes reintegran el menor, precisó que son ellos los encargados de hacer el enlace con la institución educativa.



Esto con el fin de explicarles bajo qué términos legales y bajo qué situación se encuentra el menor con la familia.