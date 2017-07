Magistrado en BC tienen a sus familiares en la nómina

MEXICALI, Baja California(GH)

Hasta 55% de los titulares de área del Poder Judicial Federal en el Décimoquinto Circuito en Baja California tienen a parientes o cónyuges en la nómina, revela un estudio elaborado por uno de los ministros del Consejo de la Judicatura Federal.



El Consejo de la Judicatura Federal recibió el estudio elaborado por Felipe Borrego Estrada este miércoles por la tarde, donde se revela cómo se han tejido las “redes familiares y clientelares” en el Poder Judicial Federal en toda la república.



En un trabajo elaborado por Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos, de la organización “Mexicanos Contra La Corrupción y la Impunidad”, se desglosa el “nepotismo imperante”, donde al menos 500 jueces y magistrados de todos el país tienen trabajando a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras.



“Estas ‘redes clientelares’ se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina”, señalan en su análisis del estudio a nivel nacional.



El caso Baja California



El estudio, que no revela los nombres de magistrados y solo los identifica por su número de expediente, apunta que en Baja California hay un magistrado que tiene trabajando a 11 familiares en la nómina del Poder Judicial de la Federación.



Además, de los 58 jueces y magistrados del Décimo Quinto Circuito en el estado, 32 tienen a sus familiares en nómina. La “tasa de nepotismo” en Baja California es del 55.17%. Cuatro de ellos tienen a su pareja o ex pareja, 13 tienen a sus hijos y 9 a sus hermanos.



El Décimo Quinto Circuito cuenta con 1 mil 705 empleados, de los cuales 515 tienen parientes, lo que se traduce en una tasa de nepotismo entre empleados del 30.21%.



El magistrado, cuyo nombre no fue revelado, con más familiares dentro del Poder Judicial Federal en Baja California tiene sobrinos, hijos, concuños, hermanos y cuñados dentro de la nómina.



Así están distribuidos sus puestos:



-Sobrina – Oficial Administrativo

-Sobrina – Secretaria de Juzgado

-Hija - Secretaria de Tribunal

-Hija – Oficial Administrativo

-Cuñada – Oficial Administrativo

-Concuño – Chofer de Funcionario

-Hermano – Coordinador Técnico Administrativo

-Sobrino – Oficial Administrativo

-Sobrino – Oficial Administrativo

-Sobrino – Oficial Administrativo

-Sobrino – Oficial de Servicios y Mantenimiento



En todo el país



El estudio de Borrego Estrada, se revela que 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para dar empleo a su esposa o pareja, otros 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás; además de que otros 7 mil 148 servidores públicos comparten espacio laboral con sus parientes.



Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución, concebida para garantizar la autonomía de los jueces.



En revisión: CJF



A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal precisó que el estudio fue elaborado por uno de los integrantes y que la autoría no es propiamente del Consejo.



“Este órgano colegiado se apega a los principios de legalidad que le marca la Constitución y la normatividad del PJF y con base a ellos, lo analizará”, señala, sobre el documento entregado el miércoles por la tarde al término de una sesión de pleno, previo a sus vacaciones.



En el mismo, se precisa que durante la presidencia de Luis María Aguilar Morales en el Consejo de la Judicatura Federal, se emitió un acuerdo en materia de nombramientos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2015, fecha anterior a la elaboración del estudio.



Este acuerdo reformó el artículo 18 bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que limita a los titulares de áreas administrativas a proponer u otorgar nombramientos a cónyuges o parientes consanguíneos y de afinidad hasta el cuarto grado.