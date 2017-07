Respetarán lugar en el plantel

MEXICALI, Baja California(GH)

Según la directora del CETIS 18, Hilda Covarrubias Vásquez, nunca se le negó la inscripción a la joven Angélica por no tener un documento que certificara la tutoría de la menor.



Contrario a lo que reclamó la señora Victoria Villegas, quien refiere que desde que acudió al plantel a realizar el trámite de inscripción para la joven, se le negó por completo la gestión.



Toda vez que les solicitaban un documento oficial que indicara que ella es la tutora legal tanto de la joven Angélica como de su hermana Erika, de quien se hace responsable desde hace 11 años.



La directora del plantel, señaló que hay una serie de trámites que seguir para el proceso de inscripción, sin embargo, dice, que les aseguraron que se respetaría su lugar en el plantel.



“En caso de accidente quién nos autoriza darle un tratamiento médico, sí es una responsabilidad grande, como trámite normativo como en cualquier institución que un menor no se puede guiar solo”, comentó la directora.



Covarrubias Vásquez, precisó que sería el hermano mayor de la joven quien firmaría como el tutor ante la institución.



Lo anterior, pese a que éste no es quien se hace cargo de las menores, incluso él mismo concedió los derechos a la señora Victoria de fingir como la tutora de las jóvenes.



Cabe recordar que según las mismas autoridades de educación en el Estado y de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Estatal, aseguraron que ninguna institución educativa debe pedir otros documentos oficiales para la inscripción de los alumnos.



Los requisitos para en este caso Media Superior, deben ser aquellos que certifiquen los estudios de Secundaria y un acta de nacimiento.