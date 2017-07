Da Juez Federal amparo a Pérez Tejada Padilla

MEXICALI, Baja California(GH)

Los magistrados del Poder Judicial Federal concedieron un amparo para el ex alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla, por el presunto delito de abuso de confianza al desviar cuotas de trabajadores, denunciado por la diputada Victoria Bentley Duarte.



Sin embargo, Bentley aseguró que el litigio continuará por otros caminos denunciados desde un inicio, mientras tanto se encuentran analizando las opciones para que se castigue al ex alcalde por el desvío de más de 700 millones de pesos de cuotas de trabajadores para el Issstecali.



“No quito el dedo del renglón, el Tribunal determinó conceder un amparo al ex alcalde Francisco Pérez Tejada y al tesorero Jorge Fernando Martín del Campo, pero mi carpeta no se cierra”, aseveró.



Recordó que presentaron una denuncia ratificada por una auditoria que comprobó el desvío de recursos por más de 700 millones de pesos, lo cual fue avalado por Issstecali, a quien no se le aprobó la cuenta pública.



Desde la denuncia en el año 2013, Pérez presentó su primer amparo para no ser citado a una audiencia vinculatoria, seguido se fue por otro amparo de revisión y eso hizo dilatar cuatro años de litigio con los trabajadores burócratas.



“Queremos justicia, no como antier, que se le concedió un amparo a una persona, cuando sabemos los trabajadores y la ciudadanía que la afectación existe”, informó la diputada Bentley.



Comunicó que ha estado platicando con la Procuraduría ya que no fue sólo el desvío de las cuotas de los trabajadores, por lo que también habló con el actual alcalde, Gustavo Sánchez Vázquez.



En otros estados como Jalisco por menos dinero los alcaldes están en la cárcel, detalló que no es posible que los magistrados justifiquen el no haber entregado más de 700 millones de pesos porque tenía la facultad de gastarlo en lo que el quisiera.



COMPRAN CONCIENCIAS: BENTLEY



La ex líder de los burócratas, Victoria Bentley Duarte, dijo que el ex alcalde José Francisco Pérez Tejada Padilla, incumplió en retener el dinero de préstamos por 82 millones de pesos, lo cual será el siguiente camino por el cual continuará el litigio.



“Es inaudito que en los tiempos que vivimos a nivel nacional y que tengamos que crear una Ley Estatal Anticorrupción, los magistrados del Poder Judicial (De la Federación) estén aplicando su derecho comprando conciencias”, comunicó.

NICOLLE DE LEÓN.