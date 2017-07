No deben negar educación a menores: SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

Referente al caso, donde la Preparatoria Federal Cetis No. 18 ha impedido inscribirse a una joven por un documento que indique que está bajo la tutela de la persona quien la cuida de ella desde hace 11 años, el Sistema Educativo refirió que no se le debe negar el acceso a la educación.



Olga Lidia Gutiérrez Gutiérrez, Directora de Media Superior de la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS), precisó que la ley es muy clara y es una obligación impartir la educación.



Por lo tanto la joven Angélica tiene el derecho a la educación, “de que tiene derecho a la educación, por supuesto que si”, señaló la directora.



Precisó que si inclusive en los periodos de inscripción para Media Superior, tienen hasta 6 meses para entregar los documentos requeridos.



El Delegado del Sistema Educativo Estatal (SEE), Alejandro Bahena Flores, por su parte explicó que ningún maestro o directivo debe negarles la inscripción a los menores.



“No debemos ni podemos dejar a un niño sin educación… en este caso si el DIF está reconociendo que esta persona ha ejercido la patria protestad y le permite, entonces ésta institución debería de girar algún documento que está en tramite o que reconoce la capacidad de la persona para tutelar a esta menor”.



“No se le debe condicionar, pero lo que sí entiendo es que la escuela al momento de inscribirlo, sí busca quién está trayendo este niño”, señaló.



Bahena Flores, refirió que muchas veces en las escuelas tienen muchos conflictos cuando no está definida la tutoría del niño, “nos sucede cuando los padres se divorcian”, mencionó.



“Es cuando la dirección de la escuela cuando voltea a ver al estado y dice: dime a quien atiendo al papá o a la mamá”.



“Porque nosotros corremos el riesgo de caer en una ilegalidad porque no sabemos cuando los padres están separados, el estado a quien le concedió la tutela”, comentó el Delegado.