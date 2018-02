Cultivan su amor eterno

MEXICALI, Baja California(GH)

El amor eterno existe con la confianza, el tiempo de calidad en pareja y la comprensión, fue la reflexión de Federico Ramírez y Eréndira Calvillo, quienes cumplen sus primeros 50 años de matrimonio.



Ella vestida con un saco rosa con un prendedor de arcángel y él con una camisa azul claro y boina negra, dijeron que el más bello recuerdo de su vida fue cuando nacieron sus hijos y nietos.



Pero también la pérdida de su primer hijo, ha sido el golpe emocional más difícil con el cual lucharon en pareja.



En el Día del Amor y la Amistad, los tórtolos que han mantenido la chispa del amor por cinco décadas, comentan sus secretos para mantener la pasión.



LA PAREJA IDEAL



Para Eréndira, su esposo es la “pareja ideal”, porque dijo, es un hombre entusiasta, alegre y cálido como ser humano.



Federico dijo que su esposa es el amor de su vida por su comprensión, calidad de persona, responsable, sensible, tolerante, respetuosa, confiable y sabe tomar retos.



Pero para conseguir el amor eterno, hay secretos que les ha funcionado y detectado otros valores que se han perdido que a muchas parejas les lleva al divorcio.



LOS CONSEJOS



Federico y Eréndira explicaron que hay cambios generacionales, como que antes se casaban para toda la vida.



Sin embargo, ellos fueron una pareja moderna para su época, donde cambiaron la costumbre de que la mujer debía quedarse en casa, y en pareja se impulsaron para que ambos fueran maestros y hoy ya consiguieron estar jubilados.



En la relación es importante el respeto y la confianza, dijeron.



“Yo le debo un respeto a él”, dijo Eréndira al momento de tocar el hombro de su esposo.



Agregó que la juventud discute y se falta al respeto, cuando el consejo es no gritarse, esperar a que la euforia descienda y posteriormente platicar.



TIEMPO DE CALIDAD



El tiempo de calidad es indispensable en una relación, ellos acostumbran después de 50 años de vivir juntos, seguir saliendo una o dos veces por semana.



“Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, la dama se volvió maternal pero eso no afectó nuestra relación de pareja”, dijo Federico.



“Seguíamos teniendo tiempo de calidad, dando un tiempo al hijo y otro a mi esposo”, comentó Eréndira.



En ocasiones salen a cenar o de viaje, cuando los recursos son limitados el tiempo de calidad lo realizan con una tarde de películas en casa.



LO MÁS DIFÍCIL



La experiencia más difícil que han tenido es la pérdida de su primer hijo.



“Fue amargo, pero no afectó la relación de pareja, eso nos unió más”, dijo Federico.



Entre sus consejos, destacaron que se volvieron flexibles y respetuosos.



Además de siempre estar en apego con los familiares, sin permitir que influyan en la relación de pareja.



Federico y Eréndira demostraron que con los años, una simple frase o cariño siguen arrancando sonrisas y hasta ruborizarse como novios que apenas se conocen.



La pareja cumple 50 años de matrimonio en el mes de abril, y aunque no habrá festejo de bodas de plata, se sienten bendecidos con sus hijos Rubén y Leonel, así como con sus 5 nietos.





SABÍA USTED…



Un promedio de 4 mil 500 matrimonios al año en Mexicali.



•En el año 2015 se casaron4 mil 545



•En el año 2016 fueron4 mil 730



•En el año 2017 fueron4 mil 493



•La edad promedio entre personas que contraen matrimonio es de 25 a 30años de edad



Un promedio de mil 498 divorcios se registran al año en Mexicali.



•En el año 2015 se divorciaron mil 400



•En el año 2016 fueron mil 623



•En el año 2017 fueron mil 471



•La edad promedio entre personas que se divorcian es de30 a 35años de edad



CÓMO DIVORCIARSE



Un promedio de 4 mil 500 pesossin contemplar el gasto de un abogado, es el costo de un divorcio, mientras que un matrimonio tiene un valor promedio de 950 pesos, informó Josué Hiram Aello Meléndrez.



•El oficial del Registro Civil de Mexicali enlistó las causales para un divorcio:



POR DIVORCIO ADMINISTRATIVO



•Con consentimiento de los dos contrayentes y sin haber tenido hijos durante el matrimonio.



POR SEPARACIÓN DE BIENES



•Cuando así se estipuló en el registro de matrimonio.



ANTE UN JUZGADO O NOTARIO PARA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL



•Es cuando no hay acuerdo, hijos o propiedades en común. Tiene un costo promedio de 3 mil pesos



•Una vez divorciados se expide la sentencia, la cual debe ser presentada ante el Registro Civil para que sea válido el divorcio.



La inscripción del acta de divorcio tiene un valor de mil 500pesos.



¿CUÁNTO CUESTA CASARSE?



•De lunes a viernes en horario de oficina del Registro Civil entre las 8:00 y 15:00, el costo es de 950 pesos



•Después de las 15:00en las oficinas municipales, el costo sube a mil 200 pesos



•Casarse en sábado en las oficinas municipales cuesta mil 500 pesos



•Que un juez vaya a casar a la pareja a su domicilio cuesta 2 mil 500 pesos



•En fines de semanas en la noche en el lugar de la fiesta de la boda, tiene un costo de 6 mil 500 pesos



LO QUE NO SABÍAS



•Para casarse se deben de registrar con un mes de anticipación.



•Los únicos días para solicitar el registro para casarse son los días 15 y 16 de cada mes.



•Sólo aplican matrimonios el mismo día de la solicitud cuando es por cuestión de salud o para adquirir algún derecho.



•Un divorcio administrativo puede tardar1 a 2 semanas



•Un divorcio por juzgado puede tardar de 6 meses a un año



OTROS MATRIMONIOS



•En Mexicali se han casado 2 hombres de El Congoy1 de Haití con mujeres mexicanas.



•Se han realizado 8 matrimonios igualitarios, de los cuales 2 fueron entre hombres y 6 entre mujeres