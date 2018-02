No se soportará año sin nueva tarifa: Transportista

MEXICALI, Baja California(GH)

El gremio que conforma el autotransporte de Mexicali no soportará ni un año más manteniendo la misma tarifa, reveló el representante de la empresa Baja Card, Ramón Hurtado.



Hurtado explicó que están en búsqueda de que las once empresas que contempla el sistema de transporte público sean un solo grupo, lo considero difícil, pero están trabajando en ello.



En cuanto al desplegado donde advirtieron que se podían reducir de 40 a 13 rutas por la falta de una nueva tarifa, comentó que se ha platicado con los regidores y no quieren caer en presiones y disgustos para determinarla.



“Estuvimos platicando de eso, y sí, hay rutas donde es menos la captación, entonces le hemos venido bajando a la frecuencia pero la idea es dar un mejor servicio, se trata de que nos unamos y hagamos rutas más productivas”, mencionó Hurtado.



Hurtado aseveró que el ramo autotransportista no podría soportar ni un año, ya que los costos de los insumos están dejando déficits en las ganancias que se obtenían anteriormente.



“No llegamos a un año, de enero a la fecha subió un peso el litro de diesel, y un camión consume de 100 a 140 litros diarios, son 140 pesos menos diarios”, declaró el representante de BajaCard.



Comentó que no tienen un número determinado para la tarifa del camión, sin embargo, se quieren concentrar en la demanda del servicio, ya que ha venido decayendo por la competencia que algunos casos consideran desleal.



“No hay número, nuestro problema es la captación, es la ciudad con más bajos índices de captación, por el tema de placas de taxi, UBER y carros ‘chocolate’, se necesita una mejor captación”, reiteró.



Se han mermado doce rutas a falta de una buena captación por eso es inminente que se busque una solución a la tarifa, concluyó Hurtado.