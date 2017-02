Reprobable el actuar de la policía Municipal: Gente Diversa AC

MEXICALI, Baja California(GH)

La directora de Gente Diversa presentó un oficio dirigido al alcalde Gustavo Sánchez Vásquez donde reprueba el actuar de la policía municipal.



El documento:



Gustavo Sánchez Vásquez

XXII Ayuntamiento de Mexicali



Por este medio nos comunicamos con usted y con el Ayuntamiento que dirige, para establecer claramente que lamentamos y reprobamos rotundamente los hechos que ocurrieron el dia de ayer en Mexicali.



Mexicali, la hermosa ciudad calurosa en la que vivimos, en donde se han establecido familias que proceden de muchos lugares del pais, y que con todas estas visiones hemos prosperado, hemos logrado hacer fértil el desierto y sobrevivir en la frontera norte de México.



¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se pretenda resolver un a una legitima pública?



¿Cómo es posible que esta sea su respuesta y la de su Ayuntamiento resuelve sino petición ciudadana?



Ya no estamos en 1968! La violencia genera violencia y no al contrario, complica los procesos.



Quiero recordarle que el diálogo es el principal pilar de la democracia y no la violencia.



Nos manifestamos en contra de la utilización de la fuerza para reprimir un movimiento ciudadano, que en múltiples ocasiones se ha manifestado en su legitimo y pacíficamente.



Lo invitamos a escuchar atentamente lo que se solicita, escuchar un consenso, y ejercer un liderazgo verdaderamente demócrata, construir un consenso y acuerdos, sin deslegitimarlo subordinar, no ver a la ciudadanía como adversario, no lo somos.



Mexicali somos todas las personas, no solo los y las funcionarios públicos,



Un presidente municipal es ante todo es un servidor público y el diálogo no es concesión, sino una obligación y un derecho de la ciudadanía.