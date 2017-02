El amor trasciende fronteras

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de los señalamientos y críticas de la gente, hay mujeres que se atrevieron a darle el sí, a los migrantes haitianos, enamoradas visitan todos los días el albergue donde habitan sin importar la pobreza y la diferencia cultural.



El factor en común por el que están con ellos, es que son muy dulces, abogan las novias de los migrantes afrodescendientes, quienes incluso batallan para poder comunicarse, pues algunos no hablan español.



Jim David Joseph y Karla Gastélum Favela, se conocieron el 29 de diciembre del 2016, apenas tienen un mes y medio de relación, sin embargo, el poco tiempo de conocerse no fue excusa para comprometerse.



Karla accedió a una entrevista, ella habló por David, pues él no maneja muy bien el español, detalló que ambos están muy enamorados a pesar de que amistades, familiares y la misma sociedad ven mal su relación.



“Lo conocí en un bar del Centro, estábamos bailando y nos gustamos, para el día siguiente ya éramos novios, fue pura química”, compartió Karla, quien se encontraba en el Hotel del Migrante.



Explicó que todos los días va al albergue para verlo, precisando que ella vive en el Centro, California, en Estados Unidos, pero descarta que sea un amor interesado como muchos le han insinuado, por el hecho de que David quiere vivir en México.



“Para empezar es muy difícil casarse, porque necesitan que de Haití traduzcan sus papeles y que manden un documento de que no están casados, lo cual durará algunos seis meses más”, explicó.



El idioma no es problema



David no habla español, sólo francés, inglés y portugués, se comunican a través del traductor del teléfono, hay algunas frases que ya entiende y dice que quiere aprender el idioma castellano.



“A él le gusta mucho México y primero quiere estar aquí, trabaja en la Palmera, en Islas Agrarias B, entra a las 6:00 y sale a las 18:00 horas, es una persona muy trabajadora”, platicó.