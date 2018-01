Acción de inconstitucionalidad presenta dos argumentos contra las desalinizadoras vía APP

MEXICALI, Baja California(GH)

El recurso de acción de inconstitucionalidad interpuesto por 11 diputados integra la forma por la convocatoria a destiempo de la sesión extraordinaria y por el fondo del dictamen que aprueba la instalación de plantas desalinizadoras vía asociación público privado.



El diputado Catalino Zavala Márquez detalló que el primer argumento del documento es por la forma de la convocatoria en destiempo y horarios equivocados.



El fondo por el contenido del dictamen es por violentarse el marco constitucional en el Estado.



El diputado Luis Moreno Hernández explicó que es un solo resolutivo, una sola acción en un solo recurso con dos argumentos.



Por parte de la forma, agregó que no se respetaron los procedimientos parlamentarios y en el fondo, se compromete las finanzas públicas a través de las garantías que solicitaron las empresas desalinizadoras.



Detalló que el fideicomiso que pagará a las empresas por la cuenta corriente de los usuarios del agua de Tijuana y Playas de Rosarito, no es suficiente para los inversionistas.



Por lo cual solicitaron mayores garantías, donde explicó que el Estado propuso que de no alcanzar el pago mensual, se comprometen los recursos del impuesto



