Soles vence a Fuerza Regia

MEXICALI, Baja California(GH)

En esta temporada, los Soles de Mexicali no saben lo que es perder contra la Fuerza Regia de Monterrey y esta vez, los derrotaron 73-62 en su propia duela, el Gimnasio Nuevo León Unido, por la jornada 30 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



Los cachanillas confirmaron su dominio en contra de los regios al meterse en su propio patio y barrerlos en la serie para así aumentar a cuatro triunfos en contra de ellos en lo que va de la LNBP 2017-2018.



Desde el inicio, los visitantes salieron a la cancha enfocados en su plan de juego, Joseph Soto concretó algunas canastas desde la larga distancia que rápidamente le dieron ventaja a su equipo, también Eugene Phelps colaboró con rebotes en ambos costados de la cancha y le dieron a Mexicali el primero parcial 18-16.



El segundo cuarto fue parecido, Soles continuó con un ataque propositivo y Fuerza Regia no encontró el canasto, pues sólo pudieron conseguir diez unidades que fueron de poca ayuda en su búsqueda por acercarse en el marcador. Antes del descanso, Soto fue el mejor por Mexicali con 12 puntos, mientras que Juan Toscano aportó once unidades para la causa regiomontana.



El tercer periodo fue muy parejo en el resultado parcial, sin embargo, los mexicalenses no permitieron que los de Nuevo León se acercaran. Eugene Phelps comandó el ataque de Soles de Mexicali de principio a fin y el tercer rollo concluyó con parciales de 53-43 a favor de los fronterizos.



En el último capítulo el juego se apretó un poco, pero Soles nunca le abrió la puerta a los regios para una eventual reacción y pudieron mantener una defensa férrea. Al final los cachanillas se llevaron el parcial 20-19 y le propinaron su quinta derrota a los regios de forma consecutiva.



Los equipos iniciaron con las siguientes quintetas, Mexicali echó mano de Orlando Méndez, Joseph Soto, Jonathan Flowers, Walter Sharpe y Eugene Phelps, en tanto que Monterrey mandó a la cancha a Denis Clemente, Juan Toscano, Andrew Panko, Jordan Glynn y Adrián Zamora.