Cierran padres 2 escuelas en Ampliación Solidaridad

MEXICALI, Baja California(GH)

Padres de familia de la colonia Ampliación Solidaridad, sostienen un bloqueo en las escuelas primarias Organización de las Naciones Unidas del turno matutino, y Derechos Humanos, del Vespertino.



Ana Melgar y Alma Tapia, presidentas de las mesas directivas de ambos turnos, señalaron que las instalaciones del plantel de dicho asentamiento presentan serios problemas de infraestructura desde hace casi medio año.



Aunque dieron aviso oportunamente a las autoridades educativas, la falta de respuesta provocó que los problemas se agravaran, motivando la protesta de los padres.



Las voceras señalaron que desde hace varios ciclos escolares, los alumnos padecen el mal funcionamiento del equipo de refrigeración de la escuela, además de falta de iluminación, suciedad y falta de seguridad.



Sin embargo, ‘la gota que derramó el vaso’, fue la falla en la instalación hidráulica de los sanitarios, que causó la propagación de aguas negras en el patio y uno de los salones de clases.



Consecuencia de eso, sobrevino la presencia de olores fétidos, así como la aparición de hongos, humedecimiento y levantamiento de losetas en el piso y paredes del lugar, por lo que los padres de familia temen a posibles daños en la salud de los 800 niños que estudian en ambos turnos.



MANTENDRÁN PROTESTA



La escuela será reabierta hasta que el Sistema Educativo Estatal (SEE) defina la manera y fecha en que se solucionará el daño, que expone a los menores a contraer infecciones y enfermedades, señalaron las madres de familia.



“No podemos continuar así, no pueden regresar los niños así a la escuela, nos tienen en el olvido”.



Las representantes señalaron que desde el pasado 27 de septiembre, pidieron ayuda a través de un oficio dirigido a la Directora de Normatividad del SEE, Mónica Bedoya, y al Subdirector de Mantenimientos y Servicios, Gerardo Iribe Cota.



Dijeron que desde esa fecha, tanto personal de la dirección escolar como de la mesa directiva realizaron visitas de seguimiento, sin obtener respuesta. Fue hasta el pasado 11 de enero cuando representantes del SEE llevaron a cabo una visita de inspección al plantel.Sin embargo, no definieron cuál será la solución.



“ Es un problema grande, necesitamos ayuda. Protestar y cerrar la escuela fue la última opción que nos dejaron, y no pensamos abrirla hasta que nos indiquen la fecha en que van a ser reubicados los baños, porque por la salud de los niños, a estos ya no pueden ingresar”, sentenció la representante de los padres del turno matutino.