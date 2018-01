Reimprimirá CFE recibos de empresas

MEXICALI, Baja California(GH)

Industriales del Estado lograron frenar parcialmente los aumentos a las tarifas de luz y acordaron con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que los recibos que reflejaban aumentos de hasta un 300% sean reimpresos con nuevos costos.



Luego de la reunión que tuvieron representantes del Gobierno del Estado y el sector empresarial de Baja California con titulares de la Secretaría de Energía (Sener), CFE y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en la Ciudad de México, se acordó la instalación de una mesa técnica permanente que trabajará en un ajuste a la metodología del cálculo de las tarifas de luz para el Estado.



El presidente de Canacintra Mexicali, Juan Ignacio Gallego Topete, quien participó en dicha reunión y en la mesa técnica, confirmó que de acuerdo a la información preeliminar la CFE realizará un ajuste a la baja en los recibos recibidos por las empresas referentes al consumo de diciembre de 2017.



“Todos los recibos de media y alta tensión emitidos en Baja California se van a reimprimir, se van a re-facturar con la nueva metodología para el mes de diciembre”, expresó, “y esos serán emitidos la próxima semana”



Asimismo, Gallego Topete señaló que por el momento CFE no realizará cortes de energía a las empresas que no paguen su recibo de la luz del mes de diciembre, cuya fecha de vencimiento es el 15 de enero, sino que se otorgará una prórroga que dará la oportunidad de que empresas y comercios obtengan el nuevo recibo, realizado con la metodología acordada en las mesas de trabajo.



Sin embargo, aún con la nueva metodología para calcular la tarifa de luz, se verá un incremento todavía por definirse para la tarifa industrial en Baja California.



“También implica un aumento, pero es un aumento razonable en cuanto a lo que se está dando en el resto del país, no tan desproporcionado” explicó.



El presidente de la Canacintra indicó que aunque todavía siguen las negociaciones de las mesas técnicas, cuyos resultados podrían quedar definidos entre lunes y martes de la próxima semana, por el momento este es el resultado más probable de las reuniones.