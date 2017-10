Solicitan seguridad en Congreso del Estado tras agresiones de manifestantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante las agresiones de los manifestantes en el Congreso del Estado en Mexicali, los diputados solicitaron ajustes necesarios en el tema del ingreso al recinto y de la seguridad.



“Esto ya cayó en la raya del cinismo y de la provocación, que está buscando este grupo de 20 personas. A mi me han gritado puerco, cerdo y hasta improperios mas fuertes y nos hemos contenido”, declaró el diputado estatal, Raúl Castañeda Pomposo.



Dijo que si existen personas inconformes con el trabajo de los diputados que hagan lo conducente y busquen los causes legales para hacerlo.



Hizo saber que dichos actos los han atrasado en cuanto a la calendarización de sesiones pero pueden hacerlo de forma extraordinaria inclusivo podrían declarar sesiones privadas sin embargo no lo han querido hacer para que haya una apertura a la población.



“Yo creo que ya vamos a tener que actuar de otra forma, inclusive cada uno de nosotros, yo en lo personal estoy tomando mis providencias porque a como están las cosas ya no se sabe que pudiera suceder”, puntualizó.