Se enfrentan y jalonean en Congreso de BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Con insultos y agresiones contra los diputados, olores fétidos y manifestaciones a favor y en contra de las plantas desalinizadoras, fue como se desarrolló la sesión ordinaria del Congreso del Estado.



En la sesión de pleno no se presentaron los dictámenes 94 y 95 concernientes a la creación del contrato plurianual para el C5i, ni los acuerdos para las creación de las dos plantas desalinizadoras vía asociación público privado.



ARRANCAN CONFRONTACIONES



Desde las 9:00 horas comenzaron a arribar los manifestantes de Mexicali Resiste, Baja California Resiste y un grupo de apoyo de Tijuana.



Los manifestantes comenzaron a bloquear el acceso a las camionetas de los diputados donde la legisladora Rocío López Gorosave decidió bajar e ingresar a pie.



Aunque estuvo rodeada de elementos de seguridad privada, el líder de Mexicali Resiste, Jorge Benítez la alcanzó a jalar abruptamente con la mano y provocó un desgarre de la blusa sin lesiones contra la diputada.



Al interior de la sala de sesiones se encontró un grupo de aproximadamente 25 personas con camisetas y gorras con la leyenda “Municipio de Palaco”.



Los manifestantes del exterior tuvieron acceso a las 10:00 horas y cuando observaron que ya había personas en las primeras filas, comenzaron a agredirlos verbalmente con frases como “acarreados” y “soldados de Arango”.



COMENZÓ LA SESIÓN



Entre gritos y chiflidos comenzó la sesión de pleno que en momentos intentaron controlar los líderes del movimiento como León Fierro y Armando Salinas sin resultados positivos.



Una mujer que no se identificó, ingresó a provocar a los manifestantes e insultarlos con groserías y gritos; minutos después se retiró.



JORNALEROS



Un grupo aproximado a unas 20 personas provenientes de San Quintín arribó con cartulinas y algunas lonas para solicitar que se cree la planta desalinizadora para suministro de agua en la zona.



María Silvestre Benítez pidió una solución porque los martes tienen flujo de agua y el resto de la semana no hay.



“Tenemos agua pero un día a la semana y pagamos un recibo, no tenemos la necesidad de que nos estén engañando todo el tiempo”, comentó la residente de la colonia López Mateos.



“No te puedes lavar los dientes porque el agua está muy salada y hay que comprarla y sólo algunas pipas llegan con agua dulce”, detalló Gregorio López de la colonia López Mateos Sección 2.



Mientras ellos se expresaban de la necesidad de una planta desalinizadora, arribó un segundo grupo de jornaleros encabezados por Fidel Sánchez, representante de la alianza de grupos de jornaleros.



Ante los diputados y en plena sesión, emitió un discurso donde detalló que se oponen a la instalación de las plantas desalinizadoras.



Explicó que el agua de las plantas por construir está acordada para las empresas transnacionales.



Además están dispuestos a repetir los hechos de presión social registrados en el 2015 cuando exigieron aumento salarial en el campo con bloqueos de la carretera transpeninsular.



Una comitiva de diputados atendió a los manifestantes de San Quintín con quienes acordaron que comenzarán un análisis del tema.



POR PALACO



Posteriormente se votó que comenzaran los análisis técnicos de factibilidad y estudios para determinar si es posible municipalizar Palaco, así como San Quintín.



Por lo cual se designará una mesa de diputados para realizar los estudios pertinentes.



Cabe destacar que los asistentes con gorras y camisetas a favor del municipio de Palaco, quienes en su mayoría eran mujeres de edad avanzada, se retiraron tras sesionarse el tema.



FÉTIDO



Un fétido olor se originó al interior de la sala de sesiones del congreso que provocó que varias personas abandonaran el recinto y se suspendió por un momento la sesión plenaria.



Los manifestantes afirmaron que personal del Congreso desde la cabina de transmisión arrojó una bomba fétida.



Personal del Congreso lo negó y acusaban que el olor venía desde la zona donde estaban los manifestantes.



En un video de las cámaras de seguridad se observó cómo un hombre vestido de negro sostuvo una parte de la lona durante la manifestación en la parte baja de la ventana de transmisión.



Después sacó algo del pantalón y lo destapó, en el video se observa lo que aparentemente vació sobre el suelo.



Segundos después las personas alrededor de él comenzaron a cubrirse la nariz.



Desde el Poder Legislativo señalaron que el hombre aún sin identificar el nombre, es el responsable de vaciar y emitir el fétido olor.