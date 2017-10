Sobrevivir el cáncer la lleva a inspirar a los demás

MEXICALI, Baja California(GH)

ES BUENO SABER

• Actualmente el grupo está conformado por 25 personas, se reúnen el último miércoles de cada mes de las 16:00 a las 18:00 horas en el Aula de Enseñanza de la Clínica 30 del IMSS, no es necesario estar afliado para recibir apoyo, concluyó.





La más antigua de las asociaciones de apoyo a mujeres con cáncer de mama, cuenta con una fundadora que sobrevivió a la principal causa de muerte, aun cuando la cultura de prevención era territorio virgen en Mexicali.María Sebastiana Torres, se ha dedicado desde 1994 a dar apoyo emocional y orientación a las mujeres que atraviesan por el difícil diagnóstico, a partir de la creación del grupo “Por amor a la vida”.Sebastiana compartió cómo fue que el cáncer se llevó a su madre, tías, hermana e hija, dándole la encomienda de brindar la fortaleza con la que ella misma salió adelante, al resto de las mujeres que pasan por una situación similar.Doña María recordó que en octubre de 1993 fue diagnosticada con cáncer de mama, a partir de 1994 fundó la primera asociación de apoyo a las mujeres que padecen la enfermedad en Mexicali.El tema era desconocido en los 90, ella se golpeó un pecho con la puerta de un carro, fue tan doloroso que acudió a un médico homeópata, para que la revisaran, le dijeron que no tenía nada.En dos meses volvió con el dolor, entonces el médico con algo de incredulidad y molestia la canalizó a que le hicieran una mamografía, lo cual no era muy acostumbrado, a los 15 días la operaron y le extirparon el seno.“Yo lo tomé como una sentencia de muerte, porque nunca había visto a un sobreviviente de cáncer, entonces tenía la experiencia de que fui enfermera de mi mamá a los 13 años, ella tenía cáncer de matriz y murió a los 45 años”, compartió.Su hermana pereció también a los 30 años de cáncer de colón, además de dos tías, estos antecedentes le hicieron convencerse de que el cáncer era sinónimo de muerte.“Hasta me programaba, creía que iba a durar unos dos años, me sentía terriblemente mal porque sufrí mucho con la muerte de mi mamá, y no quería que sufrieran mis hijos y mi esposo”, platicó.Padeció dolor emocional y físico, sobre todo en el tórax y todo el brazo, comentó que sus amigas valen oro, pero no podían entender lo que sentía, ante la devastadora enfermedad.Una doctora trató de aliviarla diciéndole que le habían quitado un seno, el cual no le hacía falta a sus 52 años de edad, sería más difícil si fuera una pierna u otra parte, sin embargo María se sentía deforme.No le tenía miedo a la muerte sino el proceso, aclaró, porque es muy doloroso, el grupo ayuda a que ese miedo se vaya, haciéndolas sentir comprendidas, porque todos pasan por lo mismo.Comentó que cuando se curó, le quedaron ganas de vivir, pero de forma diferente, ya que trabajaba mucho, así que en su segunda oportunidad decidió cumplirse sus anhelos, como viajar y disfrutar.Sebastiana dio todo un mensaje de prevención e inspiración, no obstante, al recordar que su hija a temprana edad fue víctima del cáncer, sus ojos se cristalizan, pero rápidamente se traga el nudo en la garganta para revivirla en cada discurso.Con orgullo pronunció su nombre; Tania Xóchitl Torres Torres, a sus 27 años fue diagnosticada con cáncer, se sobrepuso, cuenta María, pero a los 13 años volvió el cáncer de ovario, llevándosela a sus 44 años.Aclaró que siempre vivió con una actitud positiva, sacándole todo el jugo a cada día, fue licenciada en Administración de Empresas, viajó y vivió plenamente.“El grupo me dio la fortaleza para vivir momentos difíciles, como la muerte de mi hija, pude ayudarla y comprenderla, así se van las personas con dignidad, preparando todo, en vez de estar llorando están contentas con una actitud positiva”, enfatizó.