Valoran cierre de refugio temporal para próxima semana

MEXICALI, Baja California(GH)

La afluencia en los refugios temporales contra las altas temperaturas que opera el DIF Municipal ha disminuido en las últimas semanas y se valora la culminación de la prestación de estos servicios.



José Luis Gallardo, coordinador medico del DIF Municipal, señaló que ha bajado la temperatura en los últimos días y con ello, la probabilidad de que existan golpes de calor o deshidrataciones severas.



De manera tentativa, se les ha dicho que para el 21 de septiembre culminarán los servicios que presta el refugio temporal pero no se ha oficializado esta decisión.



Con la baja en las temperaturas, también se ha dado una disminución en la afluencia en los distintos refugios contra el calor que opera el DIF Municipal, indicó.



Cuando las temperaturas estaban en su punto más alto, se tenía un promedio de 40 personas en estos lugares, pero actualmente se manejan alrededor de 20 atenciones.



No obstante la baja afluencia, se sigue brindando la misma atención a los visitantes, con alimentación, aseo, valoración médica y la rehidratación.



Dijo que afortunadamente, durante el tiempo que han estado abiertos los refugios temporales no ha habido la necesidad de hacer traslados al Hospital General.