Maestros llaman a celeridad en reposición de refrigeraciones

MEXICALI, Baja California(GH)

A la celeridad en los trabajos de abastecimiento, reparto e instalación de refrigeraciones, así como la ubicación de maestros en las escuelas afectadas por su falta, llamó la lideresa de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



María Luisa Gutiérrez Santoyo explicó que se trata de dos temas prioritarios en la agenda de trabajo que sostiene con el Sistema Educativo Estatal.



“Sostuve una platica con el Secretario de Educación, y uno de los temas fue ese, la necesidad de que haya celeridad en atender estos problemas, que se dan año con año en Mexicali y su valle”, declaró.



Particularmente este año, estudiantes y maestros están padeciendo la carencia de aires acondicionados tanto por sus descomposturas, como por un incremento en vandalismo, situación que preocupa a la representación del gremio.



“Como organización sindical lo único que podemos hacer es expresarle nuestra preocupación a la autoridad, que es quien tiene la obligación de resolver”.



Siguen faltando maestros



Por otra parte, al menos 180 docentes siguen haciendo falta frente a grupos escolares en todo el Estado, debido a que la asignación del Servicio Profesional Docente, que sigue un orden de prelación, es lenta.



“El proceso no ha sido lo rápido y expedito que se requiere, para darle cobertura a todos los grupos que tienen falta de maestro”.



En algunos casos se asignarán maestros interinos. Sin embargo, el principal problema con las vacantes descubiertas es que al serles ofrecidas a los docentes, éstos no las aceptan o piden reubicación, explicó la representante sindical.



Gutiérrez Santoyo manifestó que Miguel Ángel Mendoza González, titular del SEE, se comprometió a cubrir lo más pronto posible las deficiencias que se tienen, con el apoyo de los departamentos de infraestructura, recursos humanos, representantes de la SEP y del Servicio Profesional Docente.



“Yo únicamente hago un llamado a que de manera inmediata se puedan solventar estas faltas en nuestras escuelas, porque es el comentario que nos hacen diario muchos de nuestros maestros”, puntualizó la profesora.