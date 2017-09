Esperan que autoridades federales determinen causas de muerte de peces

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobierno Municipal esperará a que las instancias federales encargadas de la materia ambiental determinen las causas de la muerte de centenares de peces en la Laguna México.



El alcalde Gustavo Sánchez Vásquez fue cuestionado sobre la mortandad de peces descubierta el pasado lunes en la Laguna México, ubicada al sur de la ciudad.



Dijo que de manera preliminar, se le ha señalado que la falta de oxigenación en el agua es la posible causa de estos decesos.



No obstante, se tiene que esperar a que las autoridades expertas en el tema investiguen y establezcan las características y razones que ocasionaron la muerte de los peces.



Al ser una zona federal, esperan que la Conagua apoye con la limpieza del lugar, afirmó.



El director de Protección al Ambiente, Luis Flores Solís, comentó que esta situación no es de competencia municipal, sino de las autoridades federales.



Hizo la recomendación a la ciudadanía de que al presentarse este tipo de eventos, eviten estar en contacto con el agua y los peces muertos.



Coincidió con el Alcalde en que se debe esperar a que la autoridad federal emita un comunicado e informe las razones de esta mortandad, así como si esta situación pone en riesgo la salud de la población.



En las mesas de trabajo del proyecto de restauración de las Tres Lagunas, donde participa el Municipio con las autoridades federales y estatales, dijo que aún no se ha tocado este tema.



Indicó que es probable que para la próxima reunión se aborde esta temática, considerando que en esta mesa participan la Semarnat, la Profepa, Conagua y la Secretaría de Protección al Ambiente.