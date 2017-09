Toman medidas ante muerte de peces en laguna

MEXICALI, Baja California(GH)

La pudrición de los cuerpos inertes de miles de peces flotando a las orillas de la laguna México, son un potencial riesgo para la salud pública y el medio ambiente, por lo que la Secretaría de Salud activó el protocolo para buscar la seguridad de la comunidad.



El secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, comentó que si bien las estancias ambientales son las encargadas de definir lo que sucedió, el Sector Salud no queda eximido de involucrarse en el problema.



Dijo que deberán analizar la causa de la mortandad, ya que no se pueden sustraer del problema, por lo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), está haciendo los análisis correspondientes.



En primer lugar deben saber cuál fue la causa y a partir de eso determinarán las repercusiones que podrían causar en la salud pública de los habitantes aledaños a la zona, mencionó el experto en salud.



“No podemos hablar mientras no sepamos la causa, mientras no sepamos lo que sucedió, como qué fue lo que pasó con los peces del Bosque de la Ciudad ¿qué está pasando?, ¿cuál es la sustancia que lo ocasionó o las causas?”, detalló.



Anteriormente se ha visto a personas pescando en el sitio, algunos como actividad deportiva y otros como un modo de alimentarse, por lo que hizo el llamado a no comer dichos peces, abogando al sentido común.



El olor no trae enfermedades por sí solo, lo que sí puede afectar es la descomposición de sus cuerpos, que podrían alimentar a pájaros, y causar daños en toda la cadena alimenticia, enfatizó.



“Cofepris ya fue a levantar las muestras y a nivel de laboratorio precisarán qué sustancias hay, nos reportarán para comunicarles a los responsables, no sabemos hasta cuándo tendrán los resultados”, informó.



Por otra parte la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), no accedió a dar una declaración ante la situación que resguarda la zona que es de su competencia, la cual representa un riesgo para la población y el mismo medio ambiente.