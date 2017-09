Grito de Independencia; su historia y origen

MEXICALI, Baja California(GH)

Eles un momento en el que se puede percibir el descontento social y un momento para reflexionar sobre la historia de México que inicia en dicho momento como nación.Con el pasar de los años la historia ha venido desvirtuándose y optado por versiones que llegan a ser verdades a medias, por lo que Eduardo Cerda González, profesor de la UABC, precisó el origen y transformación del emblemático episodio.Lo que se conmemora en un principio es el Día de la Independencia, otra cosa es el Grito de la Independencia, que calificó como una especie de viñeta de dicho momento.Es difícil precisar qué ocurrió el 16 de septiembre porque los documentos son escasos, los cuales están en el Archivo General de la Nación, consultados por la gran mayoría de los historiadores, explicó Cerda.Lo que sí está establecido es el momento, fue un 16 de septiembre a las 4:00 horas de la madrugada de un domingo. Pero son tres versiones, ninguna más verídica que otra, sino distintos gritos de independencia en el mismo día.El primero fue en la madrugada cuando Miguel Hidalgo y Costilla reúne a los trabajadores de su hacienda, para que llamen al resto de la gente del pueblo y dar inicio al movimiento contra la corona española.El segundo momento es la épica escena donde Hidalgo como sacerdote toca las campanas y reúne a la población en el atrio de la Iglesia de Dolores, la cual se dio a las 6:00 de la mañana.El tercer momento y menos contado, es cuando Hidalgo se reúne con la gente adinerada del pueblo para que inviertan en el movimiento de la Independencia, comentó el docente de la UABC.La historia se acota para que sea asimilable en la enseñanza, tratando de hacerla mítica, en primer lugar, desmintió que haya habido un estandarte durante el grito y mucho menos de la Virgen de Guadalupe.Cabe mencionar que dicha versión dio pie a considerar que fue la primera bandera de México, la verdad es que posteriormente robaron un estandarte que plasmaba una imagen indígena.“En la iglesia de Dolores no había un estandarte, en el movimiento llegan a un pueblo y se roban el estandarte de otra iglesia, pero era de la virgen de Tonantzin, un símbolo indígena, con el fin de atraer más feligreses”, declaró Cerda.El perfil de Hidalgo también es incierto desde su físico, hasta su personalidad, los estudios se han basado en pinturas, litografías y sus cartas, pero varias muestran distintas versiones.Físicamente dicen que pudo haber sido un anciano sexagenario, calvo y de ojos azules, con vestimenta de sacerdote como lo vienen enseñando las escuelas desde los primeros grados.Otras versiones dicen que tenía 40 años, pelo rizado y rubio, quien vestía traje de gachupín, según algunos dibujos, incluso hay algunas imágenes con vestimenta militar y con un rostro muy distinto.Algunos lo dibujan con nariz aguileña, otros con pelo rubio, tocaba instrumentos musicales, fue escritor, fue un producto de la ilustración, después de la revolución francesa con el objetivo de abogar a la razón, tuvo una formación jesuita.“El plan de la revolución de la Independencia era organizado por criollos, no por indígenas que trabajaban en el campo, ellos en realidad llegaron a realizar el trabajo sucio, los autores intelectuales fueron los criollos”, detalló.El Grito de Independencia se transformó en dos vertientes, en el sentido lúdico, es decir la fiesta, y en el nivel jurídico, abundó el experto en historia.En 1812 establecen un acta constitucional que dice que se debe de conmemorar el Día de la Independencia y el Grito de la Independencia, el cual fue estipulado por Ignacio López Rayón.Hay una instrucción de que se tiene que recordar porque es el día en que nace la nación, en un principio no había una figura de Estado, así que lo festejaban en fiestas de la misma comunidad.“Hay transformaciones en los rituales y simbólicas de lo que se estableció, para empezar el grito no está legislado, no está estipulado en la Ley Nacional sobre Símbolos, Himno y Bandera Nacional, lo que sí está es la celebración del Día de Independencia”, dijo.El presidente, los gobernadores y los alcaldes, están obligados por ley, a dar el grito, pero no hay un protocolo oficial de cómo y qué van a decir, por eso ha sido tan cambiante.Eduardo Cerda González, profesor de la UABC.Los gobernantes han ido agregando personajes, en algunas ocasiones hasta de forma arbitraria, Cerda recordó la ocasión en que Vicente Fox Quesada agregó a las instituciones.El primero fue en 1812, emitido por Ignacio López Rayón, en un balcón durante una misa, acompañado por un sacerdote, dando gracias a los santos y héroes nacionales, con descargas de artillería.Así duró hasta 1824, con el primer presidente Guadalupe Victoria, lo mudan a la Ciudad de México, en el periodo de Santa Ana, agregan el Himno Nacional para cerrar la ceremonia.Aún hay toques religiosos en los protocolos del Estado, como la campana que tiene que ver con un llamamiento a misa, en 1854 Benito Juárez, separa al Estado de la Iglesia y dejan de acompañarlos en la conmemoración de la Independencia, Álvaro Obregón agrega el desfile militarizado.