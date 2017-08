Exhortan a mantener seguras y saludables a las mascotas

(GH)

Con el propósito de prevenir enfermedades, la Secretaría de Salud, hace un exhorto a los propietarios de mascotas para que sean responsables, procuren su buena salud, higiene y los mantengan seguros dentro de sus domicilios.



El titular de la dependencia comentó que es muy importante que los dueños de las mascotas caninas o felinas, sean conscientes de la responsabilidad que implica tener animales domésticos en casa, ya que se vuelven un miembro más de la familia.



Además del alimento y techo, es necesario procurar su salud, no sólo por tratarse de un ser viviente que forma parte del hogar, sino porque está en contacto con sus habitantes y comparte el mismo espacio.



Por otro lado, no es recomendable que los canes duerman o se encuentren dentro de la vivienda, dado que pueden tener garrapatas la cual es trasmisora de enfermedades como la rickettsia.



El funcionario estatal señaló que si se cuenta con alguna mascota que ya no pueda ser debidamente atendida o se encuentre enferma, puede ser entregada al Centro Antirrábico o alguna asociación protectora de animales para su adopción.



Existe un programa de esterilización, en el caso de las hembras es la cirugía llamada histerectomía que consiste en retirar los ovarios, oviductos y el cuerpo uterino, el cual es el único medio efectivo para frenar la sobrepoblación de perros y gatos, misma que ofrece las ventajas de eliminar el celo y evitar las infecciones uterinas.



Por otra parte, se ofrece la esterilización de los machos conocida como castración, misma que brinda las ventajas de reducir la agresividad hacia otras mascotas y previene otro tipo de enfermedades.



El Secretario de Salud invitó a la ciudadanía a desparasitar a las mascotas, así como fumigar de manera regular en sus hogares contra fauna nociva como garrapatas, insectos, arácnidos entre otros.