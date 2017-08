Liberan al menor que mató a un ladrón

MEXICALI, Baja California(GH)

El joven que mató a un presunto ladrón que se metió a su casa en la colonia Independencia, quedó libertad tras comprobarse la legítima defensa.



La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que aproximadamente a las 16:00 horas el adolescente quedó libre.



Esto debido a que al revisar los elementos que se tuvieron dentro de la carpeta de investigación por estos hechos, comprobaban que no se acreditaba que los hechos fueron realizados con intención de matar.



Además, las autoridades que llevaron el caso determinaron que el joven actuó en legítima defensa de su integridad y su familia.

Con esta determinación, el adolescente de 16 años quedó exonerado de todo cargo.



Como se informó ayer, los hechos por los cuales fue detenido ocurrieron durante las primeras horas del viernes, en la colonia Independencia, al Oriente de Mexicali.



El joven Fidel Armando “N”, de 16 años, se encontraba sólo con su madre, cuando escucharon ruidos en el patio. Al salir a ver qué ocurría, llevaba un rifle de postas.



En ese momento sorprendió a un desconocido,

que después se supo era José Arturo Machado Gutiérrez, quien según los reportes de la Policía, trataba de robar un vehículo que estaba en la cochera.



Al verse sorprendido el presunto ladrón, tomó un recipiente y atacó al joven, quien al ser agredido disparó el arma, acertando un tiro que penetró en el tórax.



Machado Gutiérrez huyó, pero al llegar al cruce de calle Río Presidio y avenida Alejandro Cital se desplomó a causa de la herida y murió.



QUEDA LIBRE





Tras analizar el lugar de los hechos, las versiones de testigos, inspecciones de la Policía Ministerial y de peritos, el Ministerio Público determinó que no hay delito que perseguir.



Ayer, cerca de las 16:00 horas, al joven de 16 años se le dejó en libertad por autoridades a las afueras del edificio de la PGJE ubicado sobre Río Nuevo.



Ante esto se informó que una vez que se acreditaba la legítima defensa, ya no contará con ningún cargo en su contra por estos hechos que ocurrieron en el interior de su vivienda.