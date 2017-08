MEXICALI, Baja California(GH)



La madre de Fidel Armando explicó que su hijo nunca tuvo intención de matar al presunto ladrón, toda vez que sólo fue una reacción al intentar proteger a la familia.



“Fue una reacción de mi hijo, solamente, ya que yo estaba a un lado de él y vi todo, sé que no era su intención matarlo”, comentó.



“Mi hijo no cometió un crimen, sólo defendió lo que es suyo, ya que él y yo estábamos solos por lo que de cierta forma él se cree el hombre de la casa”, manifestó.



Él se dio cuenta que lo hirió hasta que el sujeto cayó en la esquina, narró la madre del joven, y corrió para avisar lo que había pasado, por lo que de manera inmediata reportaron los hechos al número de emergencia.



“Me parece que lo herí, me dijo, corrimos a la esquina y el señor estaba sangrando por la boca.



“Mi hijo le dijo ‘no se muera, no se muera’, y trató de resucitarlo, pero el hombre falleció”, finalizó.