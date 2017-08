Piden no satanizar armas de postas

MEXICALI, Baja California(GH)

Aficionados al tiro deportivo piden a la sociedad no ‘satanizar’ el uso de pistolas de postas, pues están destinadas para un fin recreativo y cualquier uso distinto es responsabilidad de quien lo hace, como con cualquier otro objeto, según afirman.



Tras de la muerte de un presunto ladrón, consecuencia del disparo con un artefacto de este tipo propinado por el residente menor de edad de la casa que allanaba, crece la polémica acerca de los límites de violencia en casos de legítima defensa.



Sin embargo, para Alan, un experimentado tirador deportivo, este instrumento no debería confundirse con las armas de fuego.



“No son armas, el arma es la que usa pólvora, las que son ilegales y que se necesita tener permisos especiales federales”, aseveró.



El también organizador de prácticas de tiro, consideró que cualquier instrumento utilizado con intención de dañar, puede convertirse en un objeto letal, como cuchillos y tijeras domésticas, e incluso pequeñas pelotas o bates de beisbol, en el ramo deportivo.



“El concepto de arma es tan subjetivo que tus manos pueden ser un arma porque puedes ahorcar con ellas; cualquier cosa puede ser un arma depende del contexto.



“Decirle arma a un artículo deportivo que está creado para un deporte, que no está creado para hacer daño físico a las personas, sería injusto”, expresó.

Comparados con un arma de fuego, los rifles de posta tienen hasta mil veces menos alcance de tiro, y mucho menos potencial de daño dado el material de sus balas.



“ES RIDÍCULO SATANIZAR AL TIRO DEPORTIVO”



“Básicamente la pólvora es lo que hace que el impacto cause daño. Un arma de fuego tira hasta 10 mil pies por segundo.



Hay réplicas (de postas) que usan la ojiva de plástico, hay otras con ojiva de metal muy pequeña, como lo que se llaman balines, pero te tiran ni siquiera te hace morete.



“Un ri?e de postas te tira a mil pies, mil 200 pies por segundo si es de una buena marca, pero te lo venden en cualquier parte, es totalmente legal porque no usa pólvora, no se considera un arma de fuego”, expuso.



Independientemente de las circunstancias especiales de muerte del presunto ladrón, el deportista pidió no condenar la práctica de tiro, y cuidar otras prácticas que fomentan la violencia y mal uso de otros objetos.



“Un ri?e de postas es un artículo legal, lo venden en todos lados y definitivamente si él tuvo a la mano para utilizarlo y fue lo que le dio seguridad fue la opción menos indicada para defenderse, cuando tenía tantas cosas en su casa que podía hacer daño.



Pegar un ‘sillazo’ en la cabeza es más letal que eso”, opinó.



“Es un deporte que lleva tanto protocolo de técnica como de seguridad, no le veo por qué lo quieran satanizar; para mi es ridículo pero cada quien lo verá como quiera”.