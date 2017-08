Fallece el maestro Alfonso

MEXICALI, Baja California(GH)

Acabó la batalla contra el cáncer del columnista de esta Casa Editorial, Alfonso Lizárraga Bernal, distinguido docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Unidad Mexicali.



Lizárraga, quien falleció la madrugada de ayer en la Ciudad de México, aportó su columna “Visión académica” a las páginas de este diario desde el año 2005 “En nuestra memoria un maestro fundador de Universidad, Consciencia y Comunidad, sus lecciones seguirán viviendo en nuestros corazones”, fue el mensaje que emitió la UPN con motivo del sensible fallecimiento de Lizárraga.



La última columna escrita por el experto en educación, fue titulada “Posibilidad de una rebeldía civil organizada”, publicada el 31 de enero del 2017, en la sección Editorial del periódico LA CRÓNICA.



En dicho texto enalteció la lucha por el agua en Mexicali, Baja California, haciendo una crítica muy a su estilo, a la tendencia de privatizar dicho bien, que es crucial para una zona desértica.

“Lamentablemente, no me tocó presenciar las recientes movilizaciones del pueblo bajacaliforniano contra la privatización del agua y el gasolinazo.

Su reacción nos hizo recordar al movimiento social boliviano contra la privatización del agua”, precisa la columna de Lizárraga.



Formación humana y construcción social; La formación del humano y la construcción social de la realidad; Formación de docentes y momento histórico; Práctica docente y procesos sociohistóricos, son algunas de las obras literarias que aportó a la humanidad.



En su carrera académica destacó como el cofundador de la Maestría en Educación en el campo de la Formación Docente, quien seguramente será extrañado por cientos de maestros que el mismo formó en las instalaciones de la UPN.