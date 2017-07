¿Sabes cómo usar tu crédito Fonacot?

MEXICALI, Baja California(GH)

¿Crisis financiera?, ¿las deudas aprietan? O simplemente falta flujo para vacacionar, los créditos Fonacot son para todos los trabajadores, de bajo interés y es un derecho laboral.



¿Cómo funcionan?, ¿cuánto puede un trabajador obtener y cuánto debe pagar? Esta es una guía para todo aquel trabajador que recibe un sueldo de manera formal.



Para iniciar



Partamos con que Fonacot es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y de acuerdo a Salvador Llanos Reynoso, delegado en Mexicali, todas las empresas formales están obligadas a ofrecer los créditos.



Los trabajadores que ganen desde un salario mínimo en adelante, pueden solicitar el beneficio federal.



Hay que destacar que existen micro y pequeñas empresas, así como personas físicas que no se han dado de alta a Fonacot y representan cerca de 400 comercios o negocios en Mexicali.



Entre ellas algunas estéticas, mercados, fruterías, consultores, talleres, entre otros.



“Las empresas están obligadas a registrarse desde que tienen un trabajador”, dijo el delegado.



El crédito



El programa es dinero pero se deposita a través de cuentas bancarias, es decir que no se entrega en efectivo.



Por lo cual los trabajadores deben pedir el estado de cuenta con clave interbancaria para recibir el depósito.



O bien presentar la tarjeta personalizada con nombre y apellido.



En caso de no contar con tarjeta de nómina o ahorro, puede tramitarse la Transfer con Banamex que comúnmente se conoce como saldazo, sin embargo quien ya cuente con una, no será válida.



De fallar todas las opciones anteriores, aún puede acudir a tramitar una cuenta de ahorro nueva como el “guardadito”, recordando que la única no válida es la de Bancoppel.



Requisitos para un crédito



-Tener 18 años cumplidos en adelante



-Comprobar tener como mínimo un año laborando en el mismo trabajo

Presentar identificación del INE o pasarpoet mexicano vigentes.



-Presentar comprobantes de recibo de nómina con máximo 16 días de antigüedad.



-Bonos de productividad y de asistencia se integran al presentar 4 recibos de pago consecutivos.



-Los comisionistas deben presentar los últimos 4 recibos de pago consecutivos.



-Comprobante de domicilio reciente a nombre del interesado o que coincida la dirección del lugar con la credencial del INE.



-Si es casa de renta, presentar un recibo a nombre del interesado como teléfono, televisión de paga, entre otros.



-En caso de no contar con comprobante de domicilio, solicitar carta de residencia al ayuntamiento o delegación correspondiente.



El trámite



El trámite se realiza en las instalaciones de Fonacot ubicadas sobre calle Reforma y Nicolás Bravo.



Con cita previa el tiempo de espera ronda en una hora, sin cita puede demorar de 3 hasta 5 horas para ser atendido.



El trámite tiene un tiempo de realización de 25 minutos aproximado.



El interesado presentará y digitalizará su huella, fotografía y firma, así como sus documentos presentados se escanearán.



Muy importante, solo el interesado puede realizar el trámite.



¿Cuánto me prestan?



El monto del crédito varía entre el ingreso y las deducciones que tiene el trabajador.



Al ingresar a las oficinas de Fonacot existen dos módulos para realizar consultas, estados de cuenta y un simulador de cuánto podría recibir.



Sin embargo el monto lo determinan los analistas, de acuerdo al porcentaje de descuento de la nómina que puede ser del 10% hasta el 20% y los plazos van de los 6 hasta los 30 meses para pagar.



Entra mayor sea el plazo, aumenta el porcentaje de intereses a cobrar, aunque el promedio es del 28.3%.



El promedio de préstamo oscila en los 16 mil pesos y se otorgan cerca de 800 créditos a la semana y diariamente se reciben 200 solicitudes.



Una vez aprobado el crédito, el depósito se realiza al día siguiente y el primer pago o cobro aparecerá descontado vía nómina en plazo de uno o un mes y medio después.



En cualquier punto de la deuda, el trabajador tiene el derecho de saldar la deuda o renovar el crédito a medio plazo de pago.



Quienes no paguen los abonos por cuenta propia en caso de desempleo, la cuenta se traslada a un despacho de cobro.



Aunque la mayoría de los trabajadores cumplen, Fonacot reporta solo el 4% de los créditos en cartera vencida.



El seguro obligatorio



Un beneficio que incluye los créditos es un seguro de desempleo, que se carga en automático y es obligatorio.



El cual entra en apoyo al trabajador cuando tiene una incapacidad por hasta el 75% o por desempleo total al 100%.



La condición del seguro, es que el trabajador se mantenga laborando por seis meses, mientras recibe el 100% de su sueldo.



El seguro aplica a partir del tercer mes que se solicita el crédito y esta activo durante el plazo del crédito.



Cabe recordar que si algún trabajador tiene un crédito Fonacot activo y pierde el empleo, entra el seguro pero aún así debe de pagar las mensualidades del crédito.



EN DATOS



•Consulta tu estado de cuenta o simulador de cuanto te pueden prestar.



•En los módulos ubicados en las empresas Valutech y Masimo, Canaco de SLRC, en la STPS y en Fonacot.



HORARIOS DE ATENCIÓN



•Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas

•Sábado y domingo de 8:00 a 16:00 horas