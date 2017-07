Darán 10 mil becas para bachillerato en escuelas particulares

MEXICALI, Baja California(GH)

Para todos aquellos jóvenes aspirantes a bachillerato que no quedaron en sus opciones de Preparatoria para el próximo ciclo escolar, ofrecerán becas para que estudien en planteles particulares.



Olga Lidia Gutiérrez Gutiérrez, directora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado (SEBS), anunció que son alrededor de 10 mil becas las que se otorgarán en todo Baja California.



Pidió a los jóvenes que no quedaron ubicados en los planteles en donde hicieron su examen por cuestiones de capacidad instalada, acudan a los módulos de atención ciudadana en las diferentes delegaciones del Sistema Educativo Estatal (SEE) para aceptar las becas.



La beca cubre la inscripción, reinscripción, durante el tiempo que dure el plan de estudios del plantel y también las colegiaturas mensuales.



Actualmente son 44 razones sociales en las que se completan 77 planteles particulares en todo Baja California.



“Aunque no todos tienen muchos espacios que nos han brindado sí están distribuidos en diferentes partes de las ciudades donde se ocupan, como Tijuana y Mexicali”.



Explicó que hay instituciones particulares que tienen sus planes de estudios orientados a ciertas profesiones, por lo tanto el joven tiene diferentes opciones de dónde elegir.



En este reciente proceso de inscripción, 52 mil 190 jóvenes en toda la entidad solicitaron un ingreso a Media Superior, de los cuales únicamente 43 mil obtendrán un espacio en los planteles públicos federales y estatales.



Los aspirantes que son candidatos a la Beca ‘Todos a la Preparatoria’ tienen la oportunidad de elegir entre las diversas opciones de los planteles particulares, sin embargo estará condicionado al cupo del mismo.



“No es la escuela la que debe andar haciendo promoción, pueden hacer su promoción pero para la beca no es la escuela la que decide quién entra con ellos, sino en el SEE analizamos la situación de los jóvenes”, señaló Gutiérrez Guitérrez.



Hizo hincapié en que los aspirantes acudan a los módulos de atención para que acepten dicha Beca, en compañía de sus padres de familia y tienen hasta el 04 de agosto para hacerlo.



Los módulos están abiertos de lunes a viernes, de las 8:00 hasta las 15:00 horas.



En Mexicali está en Calle de la Industria No. 291 Col. Industrial.