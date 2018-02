¿Conoces los tipos de apoyo para Mipymes?

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de la existencia de diversos apoyos por parte de los 3 niveles de gobierno, muchos empresarios no pueden acceder a ellos debido a que no conocen los requisitos y tiempos necesarios para acceder a ellos.



La vicepresidenta de Capacitación y Apoyo a Mipymes, Leticia González Espinoza, señaló que esta falta de preparación en algunos emprendedores impide en gran medida su acercamiento a los apoyos gubernamentales, mermando su capacidad de crecimiento.



Sin esta clase de apoyos económicos, comentó, es difícil para las micro, pequeñas y medianas empresas lograr el fortalecimiento necesario para sobrevivir los primeros 3 años.



Según indicó González Espinoza, los empresarios tienen aproximadamente un 80% de probabilidad de que su negocio no sobreviva debido a esta falta de conocimiento.



“Toda idea es excelente, pero necesitamos tener esa formación de emprendimiento que necesitamos para fortalecernos y que la inversión no muera al año o a los dos años” puntualizó.



Ante esta problemática Canaco Mexicali estará realizando mensualmente diversas pláticas informativas acerca de los apoyos a los que se pueden acercar estas empresas.