Deuda pública de BC es de $4,400 pesos por ciudadano

MEXICALI, Baja California(GH)

El monto de deuda pública por persona de cada uno de los bajacalifornianos alcanzó los 4 mil 461.20 pesos según datos de la medición DataCoparmex, dada a conocer por el organismo empresarial hace algunos días.



De acuerdo a estos datos englobados en el indicador “Mi deuda sin Sentido”, la deuda pública en Baja California se encuentra actualmente en un nivel “amarillo”, por lo cual se debe mantener en observación.



Para el presidente de Coparmex en Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, esta clasificación de la deuda pública implica que ésta puede pasar a “verde”, si se tienen las debidas precauciones.



“Hay recursos de libre disposición que permiten cubrir los compromisos, más no en nuestra opinión generar más deuda, porque estaríamos pasando a un estado de alerta”, dijo.



Por otra parte el 33.3% de las empresas asociadas a este organismo en el Estado han experimentado actos de corrupción en trámites públicos durante el último año, en los que las propias empresas admiten haber participado.



En cuanto a las estadísticas del empleo según los datos de la medición un 60.3% de la población cuenta con un trabajo formal.



Sin embargo solo el 71% de este universo que obtienen ingresos suficientes para cubrir la línea de bienestar que marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de alrededor de 95 pesos.



Llantada Ávila señaló que el propósito de este tipo de encuestas es el de identificar los retos en los diversos estados del país, para así poder llevar a una mejoría.



“La idea es identificar los retos que nos obligan a nosotros como empresarios y buscar una agenda con las autoridades que nos ayude a mejorar, hay que recordar que lo que no se mide no se puede mejorar”, reconoció el empresario.



La medición también arrojó una aprobación de apenas un 9.4% para la gestión del gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, en el último año, de acuerdo a la opinión de miembros de la Coparmex.



Además, se señaló que al menos 46.9% de los agremiados al organismo empresarial han sido víctimas de algún delito en Baja California, siendo los más comunes a nivel nacional la corrupción (25%) e inseguridad (23%).