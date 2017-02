Genera incertidumbre Trump en BC

TIJUANA. Baja California(GH)

A pocas semanas de ser presidente de Estados Unidos muchas de las medidas propuestas por Donald Trump en su campaña han dejado de ser amenazas para convertirse en realidad, generando una gran incertidumbre en México y en el mundo entero.



Por ello la casa encuestadora Imerk Opinion y Maket Intelligence se enfocó en conocer el sentir ciudadano con relación al impacto que las políticas del nuevo mandatorio pudieran tener en Baja California.



Manuel Lugo Gómez, director de Imerk, destacó que una amplia mayoría de los habitantes del Estado, el 95.2%, tienen una imagen negativa del nuevo presidente de los Estados Unidos y que es sorprendente que un 4.8% de ellos tienen una imagen positiva de Donald Trump; porcentaje que en Tijuana sube al 5.8%, lo que representa que 1 de cada 10 tijuanenses lo favorecen.



Mencionó que no hay duda que la elección de Trump ha inquietado a los residentes de la frontera, pues en la encuesta el 73.1% de los habitantes de Baja California afirman sentir incertidumbre y temor con su presidencia. El 37.3% de los encuestados dijeron tener mucha preocupación, el 35.8% poca; sin embargo al 26.8% no le inquieta nada el nuevo mandatario.



“En el 15.2% de los hogares bajacalifornianos se agilizó algún trámite migratorio los últimos meses por temor a los nuevas políticas migratorias de Donald Trump, medida que fue mayor en los habitantes de Tecate (17.5%) y Rosarito (16.7%), así como entre quienes no tienen documentos para cruzar al vecino país (17.7%)”, expresó.



Se identificó, agregó, que del 55.7% de los residentes del Estado que cuentan con visa o algún documento para cruzar a Estados Unidos el 44.9% de ellos ya cruzó a Estados Unidos siendo Trump presidente, aumentando lo anterior en Tijuana (55.2%) y Mexicali (53.1%), así como en las personas de 36-45 años (60.8%) y entre quienes sienten poca (50%) o nada (46.1%) incertidumbre con su llegada.



El 6.7% de los que ya cruzaron la frontera manifestaron que la revisión para hacerlo fue de manera exhaustiva o los enviaron a inspección secundaria, subiendo esto en Tijuana a 9.4%.



Lugo Gómez, manifestó que con relación al mismo segmento que puede ir a Estados Unidos (55.7%), la mayoría (55.1%) dice que ante las políticas de Donald Trump disminuirá su visita y consumo en Estados Unidos, principalmente entre quienes sienten temor ante el nuevo gobierno (65.9%), seguido por un 31.7% que afirma que seguirá visitando y consumiendo igual en el vecino país y sólo el 13.2% respondió que dejará de acudir y consumir en ese país.