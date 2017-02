Toman de nueva cuenta oficinas municipales

MEXICALI, Baja California(GH)

y anunciaron será de manera permanente hasta que el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez demuestre resultados al pliego petitorio.El viernes pasado rompieron diálogo en la mesa de negociación yel domingo a las 17:00 horas,José Fierro y Filiberto Sánchez, voceros del movimiento hicieron un llamado a la comunidad para no pagar el Impuesto Predial.En el perfil oficial del alcalde Gustavo Sánchez Vásquez en redes sociales, difundieron un video donde el edil señalaba que tomar Palacio Municipal eraporque destacó que ha atendido las demandas del pliego petitorio como la reducción de sueldo y el fuero y que los bloqueos afectan a los ciudadanos.Desde las primeras horas del domingo, en Palacio Municipal se colocaron vallas metálicas frente a los accesos y puertas, así como un contingente de agentes municipales que llegaron a bordo de dos camiones y estuvieron afuera y en el interior del edificio.Los manifestantes formaron un grupo que osciló entre los 300 a 400 personas, entre familias, niños, adultos mayores y jóvenes que no violentaron las vallas metálicas ni los perímetros de los policías.Se colocaron frente los límites y comenzaron a cantar el Himno Nacional Mexicano, posteriormente realizaron una cadena humana que rodeó el edificio del Ayuntamiento.Por una hora, estuvieron unidos de las manos, cantando música de protesta al sonido de guitarras que pregonaban cánticos de luchas y contra Sánchez Vásquez y contra el gobernador Vega de Lamadrid.“Unidos en la lucha, no nos moverán, como un árbol firme contra el río, no nos moverán”, cantaron.Posteriormente se realizó un mitin frente a la puerta Norte donde docenas de manifestantes alzaron la voz frente al micrófono contra diversos temas como la negativa a la privatización del agua, la cervecera, los impuestos, entre otros.Se acordó que hoy por la mañana no permitirían el acceso a los trabajadores y el vocero Filiberto Sánchez pidió a la comunidad que entendieran sus causas.En el lugar decidieron que no permitirán hoy el acceso a empleados de las oficinas municipales.“Estamos en las mismas que hace un mes y estamos firmes y no nos vamos a ir, no hemos logrado avance en ningún tema…”.“Dice que aplicó el fuero, pero sólo lo dice, avances no ha habido, está atorado el tema del predial y no quiere cobrarle a los grandes deudores que den mil 600 millones de pesos y no les cobra”, comentó el vocero Filiberto Sánchez.Por su parte el vocero José Fierro expresó que la presencia de la Policía Municipal era una mala decisión del Alcalde.“Quiere provocar enfrentamiento, no vamos a caer, vamos a tomar el edificio de manera pacífica, no vamos a enfrentarnos con la Policía pero sí vamos a defender las demandas de la población”, expresó.Piden a hombre retirarse del lugarUn hombre arribó a la manifestación y toma del edificio, y fue señalado por un agente municipal cuando con una pinza estaba cortando los alambres que unían las vallas metálicas.Al percatarse los manifestantes de dicho caso, también optaron por negarle que tuviera pinzas de corte, pero el hombre sacó una segunda herramienta.Lo que provocó una discusión entre manifestantes y el hombre, quien finalmente optaron por pedirle que se retirara del lugar.