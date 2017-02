Realiza esculturas para crear vehículo para discapacitados

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la firme convicción de que será realidad, Rogelio Mascareño Gaxiola, elabora esculturas ecológicas día y noche, con el fin de crear un vehículo adaptado a las necesidades de personas discapacitadas.



Una vida difícil le deparó a don Rogelio, pues después de caer en las drogas, la delincuencia y en la cárcel, desarrolló una enfermedad desconocida que le impide moverse libremente a sus 54 años de edad.



Rogelio puede caminar, pero a los cuantos pasos pierde el equilibrio, los médicos no le han podido decir a ciencia cierta qué es lo que padece, por lo que no hay un tratamiento que lo mejore.



Ante su realidad como discapacitado, se ha refugiado en el arte sustentable, hoy en día realiza pinturas labradas en pedazos de madera comprimida que alguna vez formaron parte de una cocina integral.



Más de 100 piezas únicas ha dibujado y tallado en la madera, pero todo su arte tiene un cometido, crear un prototipo de silla de ruedas fusionada con una bicicleta que sería alimentada por energía limpia.



Con el dinero recabado comprará lo necesario para construir el vehículo, por lo pronto ya cuenta con una rueda especial que se ensamblará en el resto del prototipo, la cual le costo más de 3 mil pesos que juntó con la venta de algunos cuadros.



Cada escultura le lleva una hora en promedio formarla, también realiza figuras decorativas con las llantas, formando pájaros y pericos.



Un pasado difícil



Don Rogelio compartió que cayó en la cárcel hace más de 20 años, debido a que se convirtió en un asaltante y ladrón, justificándolo por la pobreza en la que vivía, sin embargo él ya cumplió con su condena y se declara totalmente rehabilitado.



“En aquellos tiempos era muy difícil la economía, pues no tenía ni para tenis, conocí las drogas y caí en la delincuencia”, confió el artista.



“Cuando estuve en la cárcel, lo único que nos llevaban a los presos era material que no ocupaba nadie, ahí empecé a desarrollar mi creatividad, no importa si eres ladrón, político o discapacitado, siempre hay un sentido de la creatividad”, comentó el artista.



“Adentro de la prisión es un núcleo de gente mala, dentro de la prisión conocí a Dios, y logré retirarme a través de mis dibujos y el arte, y ahora lo que quiero es ayudar a los demás”, mencionó.



Su enfermedad fue a causa de que hace siete años se le subió la presión, casi le da un infarto, desde entonces generó un trauma que agravó su salud, trayéndole vértigo al caminar.



“Llegué a pensar en el suicidio, que no valía nada, porque no puedo caminar, pero le dije a Dios, ‘si tú tienes el power para poderme alivianar, hazme el paro’, ahora ya sólo me tengo que tomar una pastilla”, compartió.



Con dicho vehículo, expresó que podría viajar más de 40 kilómetros, desensamblarlo para poder entrar con la silla a mercados o acudir con los doctores que necesita, pues con la que cuenta no puede llegar muy lejos.



En datos



Rogelio hizo un exhorto a que lo ayuden para realizar el prototipo o la galería, invitó a las personas discapacitadas a que lo visiten para asesorarlas en la pintura, contesta en el número 6862390915, vive en el callejón Cuauhtémoc #987.