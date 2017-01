'No más', gritan miles en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Miles y miles de pies marcharon en Mexicali y se cimbraron al sonoro grito deen una movilización ciudadana masiva histórica para la ciudad que capturó el Sol.El astro rey tenía poco en el cielo, cuando la población comenzó a llegar a donde el caballito de bronce se yergue con Vicente Guerrero para ser testigo de cómo un puñado de manifestantes se duplicaban a cada minuto.El hartazgo en palabras se manifestó, un grito unísono evocaron quienes ya se habían reunido, gritaban con euforia, “No más abusos”, enfatizaban contagiando la adrenalina de la marcha, los presentes contestaban con repetidos:Y precisamente bajo esa sencilla frase fue que emitían a través de un altavoz el maestro Renato Landeros, agitaban banderas y pancartas que más mensajes en rechazó a los abusos del poder.El tiempo marcaba las 9:00 horas pero fue sólo necesario 20 minutos para que 300 personas se convirtieran en más de 10 mil almas según cifra de la Policía Municipal que expresaban repudio, indignación, coraje y rechazo a la ley del agua, el reemplacamiento y los gasolinazos.Las cartulinas con colores fosforescentes comenzaron a danzar en el contraste del cielo nublado con lemas como,, entre otros cientos de lemas.La marcha se decoró con múltiples banderas mexicanas y algunas enlutadas con el color negro que se ondeaban en lucha ciudadana al ritmo del andar de niños, niñas, mujeres con bebés en brazos, adultos mayores e incluso personas con alguna incapacidad motriz.Los estratos sociales desaparecieron, desde la clase humilde hasta la bien acomodada marcharon por un mismo objetivo que la joven Mexicali no había atestiguado., fueron frases que salían del retumbar de las gargantas de los manifestantes que siempre pugnaron por expresarse aguerridamente pero en manera pacífica y sin violencia.Con cada paso, se iban acercando más a la explanada de los tres poderes, unos con la bandera de México como capa, otros orgullosos de decir que representaban al Valle, u otros municipios como Tijuana o Ensenada., fueron constantes recordares que los ciudadanos emitieron con vehemencia.Cerca de su destino, comenzaron a cantar el himno nacional mexicano y el cachanilla que erizaba la piel y los sentidos.Los gritos fueron aún más ensordecedores, saltaban porque decían que los que no brincaran eran Peña y mantenían constantemente los puños cerrados al aire en señal de lucha.En la marcha destacaron dos niños que no sobrepasaban los diez años de edad y uno de ellos portaba una hoja y marcada la frase deAsí el reloj giró 90 minutos hasta que los marchistas llegaron a su destino, aglutinados en una amalgama de coraje por los impuestos, de repudio por nuevas leyes y de exigencia por sacar a los malos funcionarios, expresado en sus voces y reflejado en sus miradas.La manifestación histórica por su trascendental convocatoria, tapizó la explanada de los tres poderes con rostros conmocionados entonando el himno nacional y gritos de repudio a las recientes decisiones del gobierno tanto estatal como federal.Eran las 9:30 horas cuando llegó el primer contingente de la marcha alzando la voz para que fueran escuchados por los diputados del XXII Legislatura del Congreso del Estado, cada uno fue nombrado y despedido por los protestantes.Los más de 10 mil manifestantes estuvieron conformados por personas de todos los niveles socioeconómicos y perfiles, desde comerciantes a contadores, originarios de todos los municipios de Baja California y algunos de Sonora, Sinaloa y la Ciudad de México.Los manifestantes protestaron por los distintos aumentos.El enojo y hartazgo se reflejó en los cánticos de los reaccionarios, teniendo como válvula de escape la quema de dos piñatas de ratones con los rostros del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el Presidente de México, Enrique Peña Nieto Las piñatas fueron llevadas por los voceros y organizadores del contingente enardecido, primero fueron golpeadas por los manifestantes entre risas y burlas hacia ambos mandatarios.El espíritu de rebeldía fue promovido con el ritmo de los tambores de algunos músicos, quienes dieron la pauta para protestar incluso bailando y cantando, con frases comoPasada la primera hora de gritos y reclamos, la gente se fue acomodando en los rincones de la Plaza de los Tres Poderes, unos cuantos sabían a lo que iban, por lo que llevaron sillas para reposar después de una enérgica protesta.Sentados o parados la gente aguantó por más de cuatro horas en el sitio, alzando pancartas, ondeando banderas ya fuera tricolor o a blanco y negro, ya que muchos argumentaban estar de luto por las injusticias vividas en el País.Los bien organizados manifestantes repartieron víveres y agua que les habían sido donados por la comunidad para el plantón que aún se mantiene en las oficinas de Recaudación de Rentas.A pesar de ser el sitio donde convergen los Tres Poderes y la mayoría de los funcionarios de la región, no se vio a ninguno que deambulara o por lo menos se asomara, pues el abucheo del contingente fue imponente.No faltaron personas que se disfrazaron de personajes como el, quien roba a los ricos para darle a los pobres, además de personas que llevaban paliacates que cubrían su rostro al estilo de una protesta combativa.Sin embargo el evento se dio en forma pacífica, pues era más el ambiente familiar que dio una lección a los menores de cómo reclamar la voluntad del pueblo a las autoridades desobedientes.El alza en las gasolinas y la aprobación de lafueron las principales consignas realizadas por las más de 10 mil personas que acudieron a manifestarse en el Centro Cívico de Mexicali.El abogado Fernando Rosales Figueroa informó a los manifestantes que para derogar la Ley del Agua se interpondría una acción de inconstitucionalidad.Para ello se necesitaba el apoyo de 9 de los diputados que votaron contra esta ley, dijo, puntualizando que se tenían 30 días naturales para interponer el recurso.Más de 10 mil personas estuvieron presentes.Después, comenzaron a tomar el micrófono varios líderes sociales del Estado para dar a conocer sus posturas contra las políticas públicas.Primero fue Marco Antonio Pacheco Peña, líder de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California.Indicó que compartía la opinión de la gente reunida en el lugar sobre la necesidad de que el Gobernador del Estado dejara el cargo.De igual manera opinó sobre el presidente Peña Nieto y las distintas reformas que ha impulsado a lo largo de la administración, señalando puntualmente la Reforma Educativa.Rigoberto Campos González, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Mexicali, señaló que acudía en representación de los agricultores del Valle de Mexicali.Comentó que la Ley del Agua era una medida para dotar del líquido a la empresa cervecera que se instalará en el Valle y que afectará a los productores.Otra de las personas que tomó el micrófono fue Fidel Sánchez Gabriel, líder de los jornaleros agrícolas en San Quintín, quien dijo que también solicitaba la renuncia deRecordó el movimiento de los jornaleros que se dio hace casi un par de años y del cual no se han cumplido algunas de las peticiones que se realizaron, responsabilizando al Gobierno Estatal de ello.Así fueron pasando varios maestros, ciudadanos y líderes de otros grupos sociales donde el principal reclamo se ceñía sobre la Ley del Agua y el alza a los combustibles.Fue casi a las 14:00 horas que el mitin se dio por finalizado, aunque varios manifestantes se quedaron en la Plaza de los Tres Poderes.