Bloquean Congreso y Ayuntamiento

MEXICALI, Baja California(GH)

Entre puertas bajo llave, gritos, jaloneos y diputados corriendo, fue como se desarrolló la jornada de marcha manifestación del jueves en el edificio del Congreso del Estado.



El cual desde temprano se encontraba cerrado, resguardado por la seguridad privada interna y bajo llave, sin autos en el estacionamiento y ausencia de diputados.



Lo primero registrado fue que el personal administrativo fue regresado, el día fue libre para ellos por la manifestación que culminaría frente al recinto.



A las 10:00 horas comenzaron a aparecer algunos legisladores como Jorge Eugenio Núñez, Luis Moreno Hernández, Catalino Zavala y Víctor Morán.



Cerca de las 11:00 horas y por solicitud de los manifestantes, pidieron que salieran a la manifestación y firmaran el documento en público de acción de inconstitucionalidad para derogar la ley del agua.



Los hechos fueron que dos minutos antes de caminar a la manifestación, se sumaron los diputados Alejandro Arregui del PRI y Claudia Agatón del PT.



Frente a los miles manifestantes, los diputados expresaron que apoyaban la derogación de la ley del agua; nunca firmaron ningún documento para integrar la acción de inconstitucionalidad.



En generalidades, todos los diputados fueron recibidos con abucheos, pero Alejandro Arregui Ibarra, coordinador de la bancada del PRI fue abucheado constantemente, de manera unísona y ensordecedora.



Sólo pudo gritar el legislador “no a la ley del agua” sin que los manifestantes acompañaran su coro.



Menos de 10 minutos permanecieron y se retiraron velozmente, al regresar la puerta por donde salieron se encontraba cerrada y tuvieron que rodear por la calle, donde los manifestantes los esperaban para encararlos.



El único que apresuró el paso y trotó, fue Arregui Ibarra, quien visiblemente nervioso estuvo durante toda su participación.



Se calentaron los ánimos



Los manifestantes bloquearon las salidas y pregonaron que no permitirían que ningún diputado abandonara el recinto del Poder Legislativo, un par de damas intentaron retirarse, pero las obligaron a regresar.



Minutos después, la puerta del sótano del Congreso se abrió, salieron cinco personas, entre ellas el diputado Arregui Ibarra, quien subió a una camioneta que lo esperaba en el estacionamiento contiguo del Poder Judicial.



Los manifestantes al ver los hechos corrieron a impedirlo, pero Juan Valdez, secretario técnico del diputado Benjamín Gómez Macías ayudó a liberar el paso a los diputados.



El problema se suscitó cuando el joven priista se quedó en la zona, intentó caminar rumbo a calle del hospital pero los manifestantes lo interceptaron.



Juan Valdez caminó con las manos en los bolsillos hasta la puerta del Congreso.



Los bloqueos



Los manifestantes, en su mayoría jóvenes que rondaban entre 100 a 200 personas, resguardaron la salida del Congreso y anunciaron que implementaban un plantón permanente como el aplicado en Recaudación de Rentas.



Por la tarde, el bloqueo se extendió a Palacio Municipal al impedir que el personal saliera del subterráneo en sus vehículos.



Por lo menos 50 policías municipales resguardaron que no ingresaran al sótano, y colocaron vallas en las puertas del inmueble.



Se permitió la salida de ciudadanos y personal por la zona peatonal, pero no el acceso de ninguna otra persona porque era un bloqueo.



Por la noche, los manifestantes aseguraron que el bloque continuará en Palacio Municipal, Congreso del Estado y Recaudación de Rentas y solicitaban a los asistentes el apoyo de casas de campaña, cobijas, leña y alimentación para mantener guardias constantes.



Los policías municipales y las patrullas, continuaron en el lugar.