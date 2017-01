Abarrotan gasolineras ante rumor de bloqueo

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de que en redes sociales se esparciera el rumor de un supuesto nuevo bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en La Rosita, cientos de mexicalenses acudieron a cargar gasolina de manera emergente.



En un recorrido por las principales vialidades de la ciudad, se apreció cómo de manera casi inmediata se formaron largas filas de espera en distintas gasolineras locales.



“Más vale prevenir que lamentar”, dijo un joven ciudadano que se encontraba en una de las filas, esperando su turno para cargar combustible.



Rosa María compartió que desde que escuchó el rumor de que ‘La Rosita’ había sido tomada de nuevo, decidió salir a poner gasolina.



“Prefiero que me agarren prevenida, a que vuelva a pasar lo del otro bloqueo”, añadió doña Rosa María.

De igual manera, Juan Ramón, opinó que aunque como ciudadano le duela el aumento a la gasolina, no hay ‘de otra’.



“A pesar de que no queramos el aumento, tenemos que echar gasolina y no tenemos otra opción; leímos que habían vuelto a bloquear la planta y por eso venimos a echar gasolina”, expresó al respecto.



Durante el recorrido pudimos percatarnos de que ciertas gasolineras ya no cuentan con combustible, sin embargo el abastado ha sido constante.



Un trabajador dijo que desde las primeras horas el combustible se había agotado. “Es que la gente se viene hasta con los galones, pero vienen seguido a volver a cargar las bombas”, comentó.



Hasta este momento, es importante recalcar que no hay ningún bloqueo en la planta de Pemex, únicamente se encuentran elementos policiacos resguardando el lugar.