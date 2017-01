MEXICALI, Baja California(GH)

Debemos de manifestarnos porque hay mucho descontento, estoy en contra de todo lo que está haciendo el gobierno, cada día la vida es más cara, pero Baja California ya está despertando”Las únicas soluciones que dan son en beneficio para ellos y no para el pueblo, el alza al precio de la gasolina es una cadena que nos va afectar a todos”.Yo vine porque quiero dejar de ser un activista de Facebook, si yo lo hago tal vez alguien más lo haga, si el crimen está organizado ¿por qué nosotros no?”.Como dijo Derbez, nos están ahorcando con toda esta clase de impuestos, no se puede seguir aguantando, vine uno con gusto porque ahora si estamos en el mismo carro”Ya estoy harto de mantener parásitos, después de tantos años estamos despertando, cuando un perro tiene un hueso en el hocico no lo quiere soltar pero hay que darle patadas para que lo suelte, así es con la ley del agua”Cada vez es más difícil mantener a los hijos, el gobierno no nos deja avanzar, mejorar nuestro patrimonio, es difícil encontrar un buen trabajo, la gente está unida y vamos por un mismo objetivo”Creo que es tiempo de que todos nos involucremos en política y de conocer las leyes para hacer algo conforme a derecho, me sorprende ver tanta gente”.Tuve que cerrar mi negocio para apoyar esto, porque desde el gasolinazo los negocios están solos y no sacamos nada, no sabemos si vamos a cerrar con toda la incertidumbre”Ya estamos hartos de tanta injusticia y abusos, ¿para qué queremos otras placas?, por eso estoy aquí, porque es impuesto tras impuesto, venimos en paz y no somos acarreados”Vengo a solidarizarme con el pueblo por el gasolinazo, si sube su precio también sube todo lo que tiene que ser transportado en el País, venimos con un mismo sentir respetuoso”Los gobernantes que elegimos no nos están representando debidamente, acudí como la población juvenil que soy, porque la mayoría piensa que estos movimientos no sirven, pero hasta hoy no se había hecho uno de esta magnitud”La ley del agua privatiza un derecho humano y luego nos quieren meter más impuestos cuando ellos no se bajan el gasto y se siguen robando cantidades impresionantes de dinero”Estoy muy enojada con el gobierno y sobre todo el Congreso porque votamos por ellos pensando que iban a ver por nuestro bienestar, reconozco que hay mucho joven, que bueno que ya están saliendo a protestar”.Venimos a manifestarnos porque es un movimiento nacional y estamos en contra del aumento en impuestos, Baja California es pacífico pero aquí estamos apoyando”.