Obrará Estado en consecuencia a manifestación

MEXICALI, Baja California(GH)

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua, afirmó que es responsabilidad del Estado obrar en consecuencia a las manifestaciones y peticiones de la ciudadanía.



Sin embargo señaló que la derogación de la Ley del Agua, es un tema que le corresponde al Congreso del Estado.



Aclaró que durante el mitin, ningún representante acudió a la Secretaría General de Gobierno para solicitar su presencia, cabe señalar que el edificio estaba blindado por guardias que no permitían un libre acceso.



A pesar de que la gente demandara la presencia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, no apareció, Iribe externó que se encontraba en Tijuana por una reunión donde también estaba el secretario general, Francisco Rueda Gómez.



El subsecretario agregó que en el tema del gasolinzo, ante la coincidencia entre gobierno y comunidad, podría tener un mayor peso positivo para las peticiones del gobernador a las autoridades federales.



Dijo que en este periodo sólo han solicitado audiencia los manifestantes de recaudación de rentas, camioneros, los del poblado de la Rosita, y a quienes no se han acercado ellos han acudido hasta ellos.



Actúan conforme a la prioridad de las peticiones, por lo que consideró que el gasolinazo es menester, siendo así que el gobernador ha hecho las gestiones pertinentes, comentó el funcionario.



No se ha planeado desalojo



Sobre un posible desalojo en recaudación de renta a través de la Policía Estatal Preventiva, argumentó que para llegar a ese extremo debe planearse, lo cual no se ha hecho.