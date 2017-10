California evalúa sistema de alertas contra incendios

SANTA ROSA, California(AP )

Las comunidades del Norte de California cuentan con una amplia gama de alertas contra incendios: Mensajes de texto, correos electrónicos y tuits. Pero al ver cómo las recientes conflagraciones dejaron al menos 23 muertos, las autoridades dicen que reexaminarán el sistema de advertencias.



Los fuegos comenzaron el domingo a la noche y se esparcieron rápidamente, convirtiendo en humo y cenizas gran parte de la zona vinícola del estado. Los condados usaron diversos canales de comunicación para exhortar a la población a evacuar, pero esos canales funcionan a base de teléfonos celulares, líneas telefónicas domésticas o Internet.



El miércoles las autoridades dijeron que aunque la prioridad es sacar a la gente de incendios activos, reexaminarán métodos usados y si hubiera sido posible alertar a la gente con tan poco tiempo de anticipación.



“La gente estaba durmiendo, era de noche, y estos incendios devoraron a estas comunidades inesperadamente en cuestión de minutos”, dijo el jefe de bomberos Ken Pimlott. “Había muy poco tiempo para avisar a cualquier persona, sea el método que fuera”.



En casos de emergencias donde minutos o segundos pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte, cualquier sistema de alarma tendrá sus imperfecciones. No todos recibirán los mensajes. El condado de Sonoma usa un servicio que envía mensajes de texto o emails cuando se ordena una evacuación, pero los habitantes tienen que registrarse previamente. También hay un app que envía mensajes, pero igualmente, el usuario tiene que instalarlo en su teléfono.



Las autoridades tienen también un sistema mediante el cual se realizan llamadas a líneas telefónicas fijas, pero eso sólo serviría a los domicilios que usan ese tipo de teléfono.



La policía del condado de Sonoma dijo que se enviaron miles de mensajes de texto el domingo a la noche, pidiendo a la gente que evacúen. Sin embargo, el siniestro había dejado inoperativas a unas 80 torres de transmisión.

Algunos habitantes huyeron sólo al percatarse que las llamas estaban casi a sus puertas.



David Leal estaba en su casa en Santa Rosa a eso de las 23:30 horas del domingo cuando los fuertes vientos trajeron el denso olor a humo. Ansioso, llamó a los bomberos pero le dijeron que no se preocupara a menos que viera llamas, por lo cual él y su esposa se fueron a dormir.



A eso de las 2 de la madrugada, se despertaron súbitamente cuando una ráfaga de viento tumbó una lámpara. Al asomarse por la ventana, Leal vio cómo los vecinos empezaban a evacuar. Nunca hubo una llamada telefónica ni vino nadie a la puerta.



"No teníamos idea de qué es lo que estaba pasando, pero por instinto decidimos evacuar”, dijo Leal.



El senador estatal Bill Dodd del distrito de Napa dijo que recibió un mensaje el domingo a la noche llamando a la evacuación, pero para ese entonces él ya había tomado la decisión de huir, pues la electricidad en su casa había dejado de funcionar a las 10 de la noche.



Cuando abrió la puerta y vio la ladera de una colina cercana, “vi una bola de fuego increíble yendo en dirección nuestra”, dijo Dodd.



“En estos casos, gran parte de la decisión es por simple sentido común”, agregó.