A la par, destacan cimarrones en boxeo y academia

MEXICALI, Baja California(GH)

Los jóvenes mexicalenses Guadalupe Ávalos y Jorge Luis García cumplen sus sueños deportivos y profesionales, al haber obtenido medallas en la disciplina de boxeo de la Universiada Nacional 2017.



Disciplina y dedicación son las claves para mantener un alto rendimiento atlético y académico en las aulas de la UABC, coincidieron los ganadores de oro y bronce.



El representante en la rama varonil expresó que tras poco más de seis años de practicar el boxeo, la medalla de oro obtenida el pasado mes de marzo durante la competencia representa la cristalización de una meta trazada



“Ha sido una carrera difícil, pero se llegó a este momento y dando lo mejor que pude se obtuvo el resultado”, comentó.



Con 21 años de edad, el estudiante de Derecho aseguró que continuará practicando el deporte, a la par de su preparación profesional, con un ambicioso objetivo.



“Siempre ha sido mi sueño llegar a unos juegos olímpicos. Vamos a disciplinarnos, seguir en el deporte y echarle muchas ganas para poder a aquello”, aseguró.



Rompe boxeadora con estereotipos





En la rama femenil, Guadalupe Ávalos Ramírez trajo el bronce a tierras cachanillas.



Estudiante de administración de empresas, cuenta con 21 años de edad, y detalló que lo que empezó como una práctica para mejorar su salud y aspecto, se convirtió en una actividad a la que le tiene mucho apego y respeto.



La estudiante comentó que para boxear, a la par de su preparación académica, la clave es precisamente la buena administración de tiempos, disciplina y convicción por alcanzar sus objetivos.



“El boxeo es un deporte muy completo, desde que lo empecé a practicar me sorprendí de mi facilidad, rápidamente me invitaron a participar en peleas, tanto en Mexicali como en Tijuana”, narró.



La joven expresó que el apoyo de su familia ha sido fundamental para incursionar en el box, considerado por muchos como un deporte exclusivamente para hombres.



“Eso es de los tiempos de antes, las mujeres incluso damos más espectáculo que los hombres, son rounds más cortos en los que hay menos tiempo para demostrar la calidad”.



“Yo le diría a las muchachas que se animen a pelear, es muy bonito sobresalir en lo que te gusta, y no por boxear debes ser ruda, puedes conservar tu feminidad, eso depende de ti”, puntualizó.



Ambos deportistas fueron galardonados por la Universidad Autónoma de Baja California, recibiendo un reconocimiento de manos de Juan Manuel Ocegueda Hernández, Rector de la máxima casa de estudios, durante ceremonia realizada en un restaurante de la localidad.