9 aspirantes a Presidente del Ieebc irán a entrevista final

MEXICALI, Baja California(GH)

Serán 9 aspirantes a consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) los que serán entrevistados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)



El pasado 8 de septiembre, el portal del INE mostró las evaluaciones de los ensayos presenciales que presentaron los aspirantes el pasado 2 de septiembre.



De las 14 personas que acudieron a realizar el ensayo presencial, el INE calificó como idóneos el de 9 de ellos.



Las mujeres cuyo ensayo presencial resulto idóneo fueron, por orden de calificación, las siguientes: Olga Viridiana Maciel Sánchez, Rosa María Geraldo Venegas y Ayerim Guadalupe Magallón Granados.



En el caso de los hombres, hubo seis varones que obtuvieron una valoración idónea en la revisión de su ensayo presencial.



El mejor evaluado fue Pablo Beltrán Herrera, seguido de Paul Francisco Burruel Campos y de Clemente Custodio Ramos Mendoza.



Le siguieron los ex consejeros electorales Jaime Vargas Flores, Jorge Alberto Aranda Miranda y el ex magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc), Armando Bejarano Calderas.



El propio portal del INE informó que hubo cinco personas que presentaron el ensayo presencial pero su valoración fue no idónea, por lo que no continuarán en este proceso.



Los nueve aspirantes a consejeros presidentes pasarán a la etapa de entrevista, la cual estará a cargo de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.



Además y de darse el caso, también intervendrán los consejeros electorales del Consejo General del INE que integren los grupos de trabajo dispuestos para este fin.