Aprueban modelos para nueva barrera

MEXICALI, Baja California(GH)

La CBP anunció que ya se han autorizado los modelos y los proveedores para iniciar la construcción de prototipos de distintos muros fronterizos en varios tramos de la frontera, uno de ellos y el más cercano, en San Diego, California.



Siguiendo la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 25 de enero, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) adjudicó ya los primeros contratos a constructoras.



Se trata de cuatro empresas que estarán a cargo de los prototipos en concreto del muro fronterizo que se colocará en distintas partes de la división internacional entre México y los Estados Unidos.



En un comunicado, la CBP anunció que las empresas que obtuvieron estos contratos son: Caddell Construction Co., (DE), LLC, con base en Montgomery, Alabama.



También Fisher Sand & Gravel Co., DBA Fisher Industries, de Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., en Houston, Texas; W. G. Yates & Sons Construction Company, de Filadelfia, Mississippi.



Estos prototipos de concreto tendrán como uno de sus fines más importantes, disminuir los cruces ilegales de personas en las áreas en las que se construyan, debido a que tendrán “características robustas” de concreto y una altura que irá de los 5.5 metros hasta los 9 metros.



Otro de los fines de los prototipos son el de permitir a la CBP el evaluar el potencial de nuevos muros o diseños de barrera que puedan complementar el muro.



Oficiales de la CBP se reunirán con los proveedores y determinarán los plazos para la construcción de los prototipos, aunque se espera que su construcción ocurra en este otoño.